Bill Gates'ten şoke eden uyarı! Yapay zekanın 3 büyük tehlikesini açıkladı

06 Ekim 2024 15:30 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:34

Ünlü milyarder Bill Gates, gazeteci Kara Swisher'ın podcast yayınına katılarak yapay zeka hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zekayı günlük yaşamında aktif olarak kullandığını belirten Gates, bu teknolojinin üç büyük tehlikesini açıkladı.

Yapay zeka, ispiyoncu oldu! Bir şirketteki dedikoduları ifşa etti

Yapay zeka, ispiyoncu oldu! Bir şirketteki dedikoduları ifşa etti

Microsoft kurucusu Bill Gates, ABD'li gazeteci Kara Swisher'ın podcast yayınına konuk oldu. Yapay zekanın geleceği hakkında alışılmışın dışında endişeler dile getirdi. Gates, yapay zeka gelişimini olumlu olarak değerlendirdiği kadar, bu ilerlemelerin beraberinde getirebileceği tehlikelerden de bahsetti.

BILL GATES, YAPAY ZEKA HAKKINDA KORKULARINI ANLATTI

Gates'in ilk kaygısı, yapay zekanın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılma potansiyeli. Siber suçlar, biyoterörizm ve savaş gibi alanlarda yapay zekanın kötü amaçlar için kullanılabileceğine dikkat çeken Gates, potansiyel tehditlerin önüne ancak koruyucu yapay zeka sistemlerini geliştirerek geçilebileceğini düşünüyor.

Gates'in bir diğer endişesi de; yapay zekanın iş dünyasındaki hızlı değişim nedeniyle kitlesel iş kayıplarına yol açma ihtimali. Ancak Gates'in bu konudaki yaklaşımı daha çok işin niteliğiyle ilgili; insanların tamamen işsiz kalmasından çok, başka görevler üstleneceklerine ve çalışma saatlerinin kısalacağına inanıyor.

Ünlü milyarderin üçüncü korkusu, yapay zeka üzerindeki kontrolün kaybedilmesi ihtimali. Bill Gates, kontrolün kaybedilmesini durdurmanın, diğer iki sorunla başa çıkmaktan daha zor olduğunu öne sürüyor.

Bill Gates her ne kadar yapay zekanın bu üç tehlikeli yönünü işaret ederek korkularını dile getirmiş olsa da yapay zeka teknolojisinden kendisi de faydalanmıyor değil. Daha önce, metin yazarken ve toplantı planlarken ChatGPT'den faydalandığını söyleyen Gates, AI araçlarını günlük yaşamında aktif olarak kullandığını dile getirdi.