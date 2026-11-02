Binance 6,3 milyar dolarlık vurgunun faturasını kesti: Çalınan varlıkların yüzde 90'ı yerine kondu

Tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçen Binance siber saldırısının ardından, bilgisayar korsanlarına müşteri fonlarından 6,3 milyar dolar çaldıran şirket kayıpların telafi edildiğini resmi olarak duyurdu. Şirket CEO'su çalınan varlıkların yüzde 90'lık bölümünün doğrudan yerine konduğunu ve kalan yüzde 10'luk dilimin de eksiksiz şekilde karşılanmasının planlandığını bildirdi.

Müşterilerin mağduriyetini gidermek için harekete geçen şirket yönetimi, çalınan fonların büyük bir kısmını doğrudan kendi hesaplarından karşıladı. Kalan yüzde 10'luk bölümün ise piyasada daha zor işlem gören "daha düşük likiditeli" tokenlardan oluştuğu vurgulandı. Şirket yetkililerine göre bahsi geçen düşük likiditeli varlıkların yeniden tedarik edilmesi, diğerlerine kıyasla daha fazla zaman alabilir.

Binance yönetimi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şu an için duraklatılmış olan para çekme işlemlerinin önceden planlandığı gibi Pazar günü yeniden aktif edileceğinin sinyalini verdi. Şirket tarafından yayınlanan resmi metinde doğrudan şu ifadelere yer verildi:

"Taahhüdümüz aynı kalıyor: Binance, meydana gelen vakada çalınan fonların yarattığı finansal etkiyi tamamen karşılayacaktır. Ölçülebilir ilerlemeler, şeffaf raporlama ve somut adımlarla söz konusu taahhüdümüzü kanıtlamaya devam edeceğiz."

X üzerinden paylaşılan gönderinin devamında, Binance'in odaklandığı bir sonraki dönüm noktasının kullanıcılar için para çekme hizmetlerini yeniden başlatmak olduğu vurgulandı. Kripto borsası yetkilileri süreci şu cümlelerle özetledi:

"Daha önce belirttiğimiz zaman çizelgesi dahilinde (Pazar, 01-11-2026) para çekme işlemlerini yeniden açma yolunda ilerliyoruz ve detaylar kesinleştiği anda yeni bir güncelleme paylaşacağız."