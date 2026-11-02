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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:44

Binance 6,3 milyar dolarlık vurgunun faturasını kesti: Çalınan varlıkların yüzde 90'ı yerine kondu

Bilgisayar korsanlarının 6,3 milyar dolar çaldığı dev hırsızlığın ardından Binance, mağduriyeti gidermek adına varlıkların yüzde 90'ını doğrudan kendi fonlarından telafi etti.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Binance 6,3 milyar dolarlık vurgunun faturasını kesti: Çalınan varlıkların yüzde 90'ı yerine kondu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:44

Tarihin en büyük hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçen siber saldırısının ardından, bilgisayar korsanlarına müşteri fonlarından 6,3 milyar dolar çaldıran şirket kayıpların telafi edildiğini resmi olarak duyurdu. Şirket CEO'su çalınan varlıkların yüzde 90'lık bölümünün doğrudan yerine konduğunu ve kalan yüzde 10'luk dilimin de eksiksiz şekilde karşılanmasının planlandığını bildirdi.

Binance 6,3 milyar dolarlık vurgunun faturasını kesti: Çalınan varlıkların yüzde 90'ı yerine kondu

Müşterilerin mağduriyetini gidermek için harekete geçen şirket yönetimi, çalınan fonların büyük bir kısmını doğrudan kendi hesaplarından karşıladı. Kalan yüzde 10'luk bölümün ise piyasada daha zor işlem gören "daha düşük likiditeli" tokenlardan oluştuğu vurgulandı. Şirket yetkililerine göre bahsi geçen düşük likiditeli varlıkların yeniden tedarik edilmesi, diğerlerine kıyasla daha fazla zaman alabilir.

Binance yönetimi, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şu an için duraklatılmış olan para çekme işlemlerinin önceden planlandığı gibi Pazar günü yeniden aktif edileceğinin sinyalini verdi. Şirket tarafından yayınlanan resmi metinde doğrudan şu ifadelere yer verildi:

"Taahhüdümüz aynı kalıyor: Binance, meydana gelen vakada çalınan fonların yarattığı finansal etkiyi tamamen karşılayacaktır. Ölçülebilir ilerlemeler, şeffaf raporlama ve somut adımlarla söz konusu taahhüdümüzü kanıtlamaya devam edeceğiz."

Binance 6,3 milyar dolarlık vurgunun faturasını kesti: Çalınan varlıkların yüzde 90'ı yerine kondu

X üzerinden paylaşılan gönderinin devamında, Binance'in odaklandığı bir sonraki dönüm noktasının kullanıcılar için para çekme hizmetlerini yeniden başlatmak olduğu vurgulandı. Kripto borsası yetkilileri süreci şu cümlelerle özetledi:

"Daha önce belirttiğimiz zaman çizelgesi dahilinde (Pazar, 01-11-2026) para çekme işlemlerini yeniden açma yolunda ilerliyoruz ve detaylar kesinleştiği anda yeni bir güncelleme paylaşacağız."

ETİKETLER
#Kripto Para
#Siber Saldırı
#binance
#Para Cekme
#X
#Teknoloji
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