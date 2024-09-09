Binlerce TL'lik cep telefonları çöpe atılıyor! Sakın böyle kullanmayın: Hatalı şarj bitiriyor

09 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:56

Binlerce TL ödenen cep telefonlarının birçoğu yanlış kullanımdan kaynaklı çöpe gidiyor. Telefonları kullanılmaz hale getiren en önemli etkenlerden biri de hatalı şarj... Cep telefonlarının bataryalarının yüzde 20 ila 80 doluluk oranında kullanılması cihazın ömrünü uzattığı belirtiliyor.

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Cep telefonlarının fiyatları sürekli artarken, binlerce TL verilen bu cihazlar hatalı kullanım nedeniyle çöplerin dibini boylayabiliyor. Cihazların darbelerden korunması, doğru şarj edilmesi ve virüslerden uzak tutulması, kullanım sürelerini uzatan önemli faktörlerin arasından bulunuyor...

ORJİNAL AKSESUARIN ÖNEMİ

Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, cep telefonlarının toza maruz bırakılmaması gerektiğini belirterek, yanlış şarj etmenin pil ömrünü azalttığını ve yüksek masraflara yol açtığını söyledi. Ayrıca Taşçı, orijinal aksesuar kullanımının önemine dikkat çekti.

Cep telefonlarının temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Taşcı, "Akıllı telefonları bilinçli kullanmak, kullanıcılara büyük masraflardan korur. Kılıfsız kullanım kasada deformasyona, ekran koruyucu olmaması ise ekranda çiziklere neden olur. Cihaz alındığında orijinal koruyucu ekipmanların takılması önemlidir ve yan sanayi aksesuarlar kesinlikle tercih edilmemelidir" dedi.

"KÜÇÜK HATALAR BÜYÜK MASRAFLARA DÖNÜŞEBİLİR"

Pil ömrünü uzatmak için telefonları yüzde 20 ile yüzde 80 arasında şarj edilmesi gerektiğini belirten Taşçı, "Cihazları su ve tozdan koruyun. Su ve toz girişi, ana karta zarar verip hoparlörün ses kalitesini düşürebilir. Küçük hatalar büyük masraflara dönüşebilir. Daha uzun ömürlü telefonlar için temiz ve hijyenik kullanım öneriyorum" ifadelerini kullandı.