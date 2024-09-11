Bir balık türünde, insanlar gibi öz farkındalık tespit edildi! Aynaya bakınca hepsi aynı şeyi yapıyor

11 Eylül 2024 16:10 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:13

Japonya'daki araştırmacılar, Labroides dimidiatus adlı küçük bir balık türünün, daha önce yalnızca insan ve bazı hayvanlarda görülen öz farkındalık düzeyine sahip olduklarını keşfetti. Araştırmaya göre balıklar, aynaya bakarak kendilerini "tarttıkları" tespit edildi.

Bilim insanları, küçük bir tropikal balık türünün, daha önce yalnızca insanlarda ve bazı hayvan türlerinde görülen karmaşık bir öz farkındalık düzeyine sahip olabileceğini keşfetti. Japonya'daki Osaka Metropolitan Üniversitesi'nde yürütülen araştırmaya göre, Labroides dimidiatus olarak bilinen çöpçü balıklar, aynada kendi vücutlarını tanıyıp buna göre davranış sergileyebiliyorlar.

AYNAYA BAKIP VÜCUTLARINI ANALİZ EDİYORLAR

Yalnızca bir insan parmağı boyutunda olan Labroides dimidiatus balıkları, aynada kendi yansımasını tanıyıp vücut boyutuna göre kararlar alabilmesiyle dikkat çekiyor. Araştırmacılar, bu balıkların diğer balıklara saldırmadan önce aynaya bakarak kendi vücut boyutlarını kontrol ettiklerini tespit etti.

Bu davranış, çöpçü balıkların yalnızca yansımalarını tanımakla kalmayıp aynı zamanda içsel bir vücut farkındalığı geliştirdiğini gösteriyor.

Osaka Metropolitan Üniversitesi'nden Taiga Kobayashi liderliğindeki ekip, bu bulguların öz farkındalığın nasıl evrildiğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Kobayashi, "Balıkların aynayı bir araç olarak kullanabilmesi, insan ve hayvanlar arasındaki öz farkındalık süreçlerinin benzerliklerini netleştirmeye yardımcı olabilir" dedi.

HAYVANLAR ALEMİNDE ÖZ FARKINDALIK TESTİ

Öz farkındalık, hayvanlarda uzun süredir tartışılan bir konu. Şempanzeler, yunuslar, filler, güvercinler ve saksağanlar gibi birkaç tür, öz farkındalığı ölçmek için kullanılan klasik "aynada kendini tanıma" (MSR) testini geçti. Bu testte, hayvanların vücutlarına normalde göremedikleri bölgelerine işaretler konulur ve hayvanların aynadaki yansımalarına bakarak bu işaretleri inceleyip incelemediği gözlemlenir.

Ancak bu test, hayvanların daha karmaşık bir öz-farkındalık düzeyine, yani içsel düşünceler ve niyetlerine yönelik farkındalığa sahip olup olmadığını göstermez. Çöpçü balıkların gösterdiği davranışlar, bu sebeple bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Araştırmacılar, bu balıkların aynada kendi yansımalarını tanıyıp tanımalarının ötesine geçerek, vücut boyutlarını zihinsel olarak tasvir edebildiklerini düşünüyor.

Araştırmada 15 çöpçü balık kullanıldı. Yedi tanesi aynalı bir akvaryumda gözlemlenirken, kalan sekizi kontrol grubu olarak kullanıldı. Daha sonra bu balıklara, diğer balıkların biraz daha büyük ya da biraz daha küçük fotoğrafları gösterildi.

Deney sonuçları oldukça şaşırtıcıydı. Aynaya maruz kalan balıklar, daha büyük ve aynı boyuttaki balık fotoğraflarına karşı daha az saldırgan davranırken, daha küçük balık fotoğraflarına karşı daha agresif davrandılar. Araştırmacılar, bu balıkların kendi vücut boyutlarını aynaya bakarak değerlendirdiklerini ve buna göre saldırganlık sergilemeye karar verdiklerine inanıyor.