Bir çiftçinin tarlasına roket parçası düştü: Nereden geldiği kısa sürede anlaşıldı

17 May 2024 15:26 - Güncelleme : 17 May 2024 15:27

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Kanada'nın Batı Kanada bölgesindeki Saskatchewan eyaletinde çiftçilik yapan Barry Sawchuk, tarlada gezintiye çıktığı esnada iki metre genişliğinde, 40 kilogram ağırlığında yanmış ve parçalanmış bir metal yığını keşfetti.

Saskatoon şehrinin yaklaşık 250 kilometre doğusunda çiftçilik yapan Sawchuk, "Oğlumla birlikte tarlaları kontrol etmek için arabayla dolaşıyorduk. Bu cisimle karşılaştık. Önce sadece bir çöp olduğunu düşündük" dedi.

SPACEX ROKETİNE AİTMİŞ

Cismin yapısı nedeniyle uzay enkazı olduğundan şüphelendiklerini belirten çiftçi, "Ama hiçbir fikrim yoktu. Yaşamak için uzay gemisi yapmıyorum. Ben bir çiftçiyim" diye konuştu.

Olaydan haberdar olan bir grup araştırmacı, cismin uzay enkazı olduğu konusunda hemfikir olduktan sonra nereden geldiğini araştırmaya koyuldu. Tarih ve konumuna dayanarak, SpaceX'in şubat ayında uzaya gönderdiği bir rokete ait olduğunu tespit ettiler.

ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Regina Üniversitesi Astronomi Profesörü Samantha Lawler, yakın zamanda Avustralya ve Washington'da uzaydan gelen büyük metal parçalarının bulunduğunu ve bir tanesinin Florida'daki bir evin çatısını parçaladığını belirtti.

Lawler, roketlerin uzaya fırlatılması ve yörüngeye yeniden girmesi olayının artık günlük rutin haline geldiğini belirterek, bu nedenle ciddi hasar veya ölüm risklerinin arttığı konusunda uyardı ve şöyle dedi: "Eğer Regina'nın ya da New York'un ortasına düşseydi, çok kolay bir şekilde birini öldürebilirdi."