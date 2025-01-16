Bir daha 160 bin yıl beklemek istemeyenlere: ATLAS kuyruklu yıldızının fotoğrafı çekildi

16 Ocak 2025 09:58 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:59

NASA astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan, 160 bin yılda bir görülen ATLAS (C/2024 G3) kuyruklu yıldızının fotoğrafını çekti. Güneş'e en yakın konumuna ulaşan bu görkemli kuyruklu yıldız, Venüs'ün parlaklığına yaklaşarak gökyüzünde çıplak gözle görülebiliyor.

160 bin yıl sonra geri döndü: Kuyruklu yıldız bu gece Venüs kadar parlayacak!

160 bin yıl sonra geri döndü: Kuyruklu yıldız bu gece Venüs kadar parlayacak!

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yaparken çok önemli bir olaya imza attı. Expedition 72 mürettebatının uçuş mühendisi olan Pettit, Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yüksekteyken, 160 bin yılda bir görülen ATLAS (C/2024 G3) kuyruklu yıldızının fotoğrafını çekmeyi başardı.

"YÖRÜNGEDEN GÖRMEK GERÇEKTEN HARİKA"

Gökbilimcilere göre ATLAS, Güneş'e en yakın konumuna ulaştı. Venüs'ün parlaklığıyla kıyaslanan bu kozmik nesne, gün doğumu ve batımı sırasında çıplak gözle bile görülebiliyor. Pettit, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yörüngeden bir kuyruklu yıldız görmek gerçekten harika. Atlas C2024-G3 bizi ziyaret ediyor."

Yıldızın fotoğrafı:

ATLAS kuyruklu yıldızı, Yay (Sagittarius) takımyıldızında görünüyor ve Pettit'in fotoğrafında tehlikeli derecede yakın gibi görünse de aslında Dünya'dan yaklaşık 140 milyon kilometre uzaklıkta.

Güneş ışığı, bu tür cisimlerin yıldızın yakınına yaklaşırken görünürlüğünü azaltma eğilimindedir. Ancak bu kuyruklu yıldız sabahın erken saatlerinde veya gün batımında görülebilir ve parlaklığı Venüs'ünkine rakip olacak düzeyde bulunuyor.