Bir değil iki yapay zeka birden: Apple'dan iPhone'lar için 'Gemini' hamlesi

01 Temmuz 2024 10:31 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:31

Apple yapay zeka programı Apple Intelligence, 10 Haziran'da düzenlenen WWDC etkinliğinde tanıtıldı. Yapay zeka özellikleri için OpenAI'ın ChatGPT uygulaması ile iş birliği yapan teknoloji devi, Google Gemini entegrasyonu ile bir basamak üste taşıyacak.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın Power On bülteninde yer alan haberine göre Apple bu sonbaharda "en az" bir anlaşma daha duyuracak. Bunun da Google Gemini olacağı tahmin ediliyor.

IOS 18 YAPAY ZEKASINA GOOGLE GEMINI DE GELECEK

Gemini, OpenAI kadar uzun süredir iOS 18 sohbet botu söylentilerinin bir parçasıydı. Hatta Apple yazılım patronu Craig Federighi, WWDC açılış konuşması bittikten kısa bir süre sonra Google ile anlaşabileceklerini ima etmişti.

Claude yapay zeka modelinin geliştiricisi olan Anthropic firmasının da sızıntılarda adı geçiyor ve Gurman, Apple'ın bu sonbaharda olmasa da bir noktada bu şirketle bir anlaşma duyurabileceğini öne sürüyor.

APPLE INTELLIGENCE ÜCRETLİ OLABİLİR

Sohbet robotu entegrasyonunun ötesinde, bu sonbaharda yalnızca beta formunda ortaya çıkması beklenen Apple Intelligence bulunuyor.

Öte yandan Apple'ın yapay zekayı sadece donanım ürünlerini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi özellik olarak değil, doğrudan kâr elde etmek için bir yol haline getirmek istediği bildiriliyor. Gurman, bunun bir parçası olarak şirketin "eninde sonunda" yalnızca aboneliğe özel Apple Intelligence özelliklerini kullanıma sunabileceğini öne sürüyor.