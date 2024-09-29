Bir dev daha sahneyi terk ediyor! HMD Global'den 'Nokia telefon' kararı

29 Eylül 2024 09:58 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 10:00

Geçtiğimiz yıllarda LG, mobil sektöre resmen havlu atmıştı. Şimdi "Sıra Nokia'da mı?" diye düşündürten bir gelişme yaşandı. HMD Global, bazı ülkelerdeki web sitelerinden Nokia telefonları kaldırdı. Peki bu kararın sebebi ne? Nokia piyasadan çekiliyor mu?

Mobil sektörde köklü bir yere sahip olan Nokia​, eski günlerindeki kadar popüler olmasa da HMD Global​ çatısı altında cep telefonu satmaya devam ediyor. Fakat HMD, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak Nokia markalı akıllı telefonları belirli ülkelerdeki web sitelerinden kaldırmış durumda.

HMD, NOKIA TELEFONLARI KALDIRDI

Uzun yıllardır Nokia telefonlarını takip eden kullanıcılar için beklenmedik bir hamle olarak değerlendirilen bu karar İngiltere, Almanya ve Avusturya gibi önemli pazarlarda etkisini gösterdi. HMD'nin bu ülkelerde yer alan sitelerinde artık Nokia telefonlar bulunmuyor. Ancak Finlandiya​ ve Filipinler sitelerinde Nokia telefonlar varlığını sürdürüyor.

TUŞLU TELEFONLAR LİSTEDEN KALDIRILMADI

Nokia'nın akıllı telefonlarının aksine, tuşlu telefonlarında durum farklı. Nokiamob.net sitesinin haberine göre, bu modeller hâlâ web sitesinde sergilenmeye ve pazarlanmaya devam ediyor.

NOKIA DEVRİ BİTTİ Mİ?

Yaşanan bu gelişme, Nokia'nın telefonlarının tamamen piyasadan çekildiğini düşündürtse de en azından şu an itibarıyla böyle bir durum yok. Zira HMD'nin uluslararası web sitesi, hâlâ şirket tarafından piyasaya sürülen tüm Nokia telefonlarını barındırıyor.

KARARIN ARDINDAKİ SEBEP

HMD'nin almış olduğu bu karar, Nokia hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olsa da aslında Finlandiyalı şirket açısından beklenen ve mantıklı bir hamle. Çünkü söz konusu ülkelerin web siteleri, aynı zamanda HMD'nin online mağazaları olarak işlev görüyor. Şirket ise artık yalnızca kendi markasına ait telefonları satmaya odaklandığı için mevcut olmayan ürünleri web sitelerinde sergilemenin bir anlamı kalmıyor.

Öte yandan kullanıcılar, destek sayfası üzerinden hâlâ tüm Nokia ürünlerinin bilgilerine erişebiliyor. Bu da HMD'nin mevcut Nokia telefon sahiplerinin ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarını engellemek istemediğini gösteriyor.