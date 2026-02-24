Bir dönem resmen kapanıyor! Xbox için yolun sonu

Kategoriler
Microsoft Gaming’de yaşanan üst düzey değişim, oyun sektörünü adeta ikiye böldü. Phil Spencer’ın emekliye ayrılmasının ardından CEO koltuğuna Asha Sharma’nın oturması, Xbox’ın geleceğiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi. Hele ki markanın kurucularından Seamus Blackley’nin sözleri, bu tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.
Orijinal Xbox konsolunun geliştirici ekibinde yer alan Seamus Blackley, yeni yönetim anlayışına dair oldukça iddialı ifadeler kullandı. Blackley’e göre Microsoft, odağını artık oyun donanımından ziyade yapay zekâ ve CoreAI gibi daha yüksek kâr potansiyeli taşıyan alanlara kaydırmış durumda.
Hatta daha da ileri gitti. Yeni CEO’nun görevinin, Xbox markasını “nazikçe geceye uğurlamak” olabileceğini söyledi. Bu benzetme, açıkçası oyuncu topluluğunda soğuk duş etkisi yaptı.
Blackley’nin çıkışı, son dönemde konuşulan donanım satışlarındaki düşüş ve Game Pass’in büyüme hızındaki yavaşlama iddialarıyla birleşince endişe dalgası daha da büyüdü. Microsoft’un uzun süredir konsol savaşlarından çok servis ve ekosistem stratejisine yöneldiği biliniyor. Ancak bu dönüşüm, bazı oyunculara göre Xbox’ın temel kimliğini zayıflatabilir.
Göreve gelir gelmez açıklama yapan Asha Sharma, oldukça farklı bir tablo çizdi. En büyük hedefinin Xbox markasını yeniden canlandırmak olduğunu söyledi. Çekirdek oyuncu kitlesiyle bağların güçlendirileceğini özellikle vurguladı.
Sosyal medya üzerinden oyuncuların görüş ve eleştirilerini aktif biçimde takip etmesi de dikkat çekti. Yani en azından söylem düzeyinde, “vazgeçiyoruz” mesajı yok. Tam tersine, toparlanma ve güçlenme iddiası var.