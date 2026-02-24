Bir dönem resmen kapanıyor! Xbox için yolun sonu

Blackley’nin çıkışı, son dönemde konuşulan donanım satışlarındaki düşüş ve Game Pass’in büyüme hızındaki yavaşlama iddialarıyla birleşince endişe dalgası daha da büyüdü. Microsoft’un uzun süredir konsol savaşlarından çok servis ve ekosistem stratejisine yöneldiği biliniyor. Ancak bu dönüşüm, bazı oyunculara göre Xbox’ın temel kimliğini zayıflatabilir.