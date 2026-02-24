Menü Kapat
Bir dönem resmen kapanıyor! Xbox için yolun sonu

Şubat 24, 2026 14:18
1
Bir dönem resmen kapanıyor! Xbox için yolun sonu

Microsoft Gaming’de yaşanan üst düzey değişim, oyun sektörünü adeta ikiye böldü. Phil Spencer’ın emekliye ayrılmasının ardından CEO koltuğuna Asha Sharma’nın oturması, Xbox’ın geleceğiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi. Hele ki markanın kurucularından Seamus Blackley’nin sözleri, bu tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

2
KURUCUDAN SERT ÇIKIŞ

KURUCUDAN SERT ÇIKIŞ

Orijinal Xbox konsolunun geliştirici ekibinde yer alan Seamus Blackley, yeni yönetim anlayışına dair oldukça iddialı ifadeler kullandı. Blackley’e göre Microsoft, odağını artık oyun donanımından ziyade yapay zekâ ve CoreAI gibi daha yüksek kâr potansiyeli taşıyan alanlara kaydırmış durumda.

3
Bir dönem resmen kapanıyor! Xbox için yolun sonu

Hatta daha da ileri gitti. Yeni CEO’nun görevinin, Xbox markasını “nazikçe geceye uğurlamak” olabileceğini söyledi. Bu benzetme, açıkçası oyuncu topluluğunda soğuk duş etkisi yaptı.

4
Bir dönem resmen kapanıyor! Xbox için yolun sonu

Blackley’nin çıkışı, son dönemde konuşulan donanım satışlarındaki düşüş ve Game Pass’in büyüme hızındaki yavaşlama iddialarıyla birleşince endişe dalgası daha da büyüdü. Microsoft’un uzun süredir konsol savaşlarından çok servis ve ekosistem stratejisine yöneldiği biliniyor. Ancak bu dönüşüm, bazı oyunculara göre Xbox’ın temel kimliğini zayıflatabilir.

5
"YENİDEN DOĞUŞ" MESAJI

“YENİDEN DOĞUŞ” MESAJI

Göreve gelir gelmez açıklama yapan Asha Sharma, oldukça farklı bir tablo çizdi. En büyük hedefinin Xbox markasını yeniden canlandırmak olduğunu söyledi. Çekirdek oyuncu kitlesiyle bağların güçlendirileceğini özellikle vurguladı.

6
Bir dönem resmen kapanıyor! Xbox için yolun sonu

Sosyal medya üzerinden oyuncuların görüş ve eleştirilerini aktif biçimde takip etmesi de dikkat çekti. Yani en azından söylem düzeyinde, “vazgeçiyoruz” mesajı yok. Tam tersine, toparlanma ve güçlenme iddiası var.

