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 | Ömer Faruk Dogan

Bir dönem Türkiye'de her evdeydi: Japon devden şaşırtan karar

Bir zamanlar Türkiye’de teyp ve radyolarıyla gönüllerde taht kuran Japon teknoloji devi Hitachi, beyaz eşya birimini 680 milyon dolara satmayı değerlendiriyor.

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Bir dönem Türkiye'de her evdeydi: Japon devden şaşırtan karar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 14:49

Japonya merkezli Hitachi firması, sosyal altyapı ve dijital sektörlere öncelik verme çabalarının bir parçası olarak ev aletleri birimini satmayı değerlendiriyor. Nikkei gazetesinin haberine göre, satışın 100 milyar yen (yaklaşık 679 milyon dolar) ya da daha üzerinde bir bedelle gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Süreç kapsamında Hitachi'nin, aralarında Güney Koreli devi Electronics'in de bulunduğu çok sayıda potansiyel alıcıyla temas kurduğu ifade ediliyor.

Bir dönem Türkiye'de her evdeydi: Japon devden şaşırtan karar

MARKA DEĞERİ GÖZ ARDI EDİLMİYOR

Ancak Hitachi, biriminin satışına kesin gözüyle bakmıyor. Haberde, bu iş kolunun şirketin tüketici tarafındaki marka bilinirliğine önemli katkı sağladığına dikkat çekilerek, kararının henüz netleşmediği belirtiliyor.

Bir dönem Türkiye'de her evdeydi: Japon devden şaşırtan karar

SAMSUNG SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Satış ihtimali, sektörde dikkatle izlenirken, sürecin baş aktörlerinden Samsung'un konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi. Aynı şekilde Hitachi'den de resmi bir yorum gelmiş değil.

Bir dönem Türkiye'de her evdeydi: Japon devden şaşırtan karar

TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLİYORDU

Hitachi markasının Türk kullanıcılar açısından özel bir yeri var. Zira markanın radyo ve teyp ürünleri, bir zamanlar ülkemizde oldukça popüler bir konumdaydı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hitachi neden beyaz eşya birimini satmak istiyor?
Hitachi, dijital dönüşüm ve sosyal altyapı projelerine odaklanmak için beyaz eşya birimini satacak.
ETİKETLER
#samsung
#japonya
#satış
#beyaz eşya
#Teknoloji
#Hitachi
#Ev Aletleri
#Hitachi
#Ev Aletleri
#Samsung Electronics
#Teknoloji
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