Bir dönem Türkiye'de her evdeydi: Japon devden şaşırtan karar

Japonya merkezli Hitachi firması, sosyal altyapı ve dijital sektörlere öncelik verme çabalarının bir parçası olarak ev aletleri birimini satmayı değerlendiriyor. Nikkei gazetesinin haberine göre, satışın 100 milyar yen (yaklaşık 679 milyon dolar) ya da daha üzerinde bir bedelle gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Süreç kapsamında Hitachi'nin, aralarında Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics'in de bulunduğu çok sayıda potansiyel alıcıyla temas kurduğu ifade ediliyor.

MARKA DEĞERİ GÖZ ARDI EDİLMİYOR

Ancak Hitachi, beyaz eşya biriminin satışına kesin gözüyle bakmıyor. Haberde, bu iş kolunun şirketin tüketici tarafındaki marka bilinirliğine önemli katkı sağladığına dikkat çekilerek, satış kararının henüz netleşmediği belirtiliyor.

SAMSUNG SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Satış ihtimali, sektörde dikkatle izlenirken, sürecin baş aktörlerinden Samsung'un konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi. Aynı şekilde Hitachi'den de resmi bir yorum gelmiş değil.

TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLİYORDU

Hitachi markasının Türk kullanıcılar açısından özel bir yeri var. Zira markanın radyo ve teyp ürünleri, bir zamanlar ülkemizde oldukça popüler bir konumdaydı.