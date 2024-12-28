Bir efsane daha çürüdü: Meğer iPhone, Android'a kıyasla daha fazla saldırıya açıkmış

28 Aralık 2024 12:04 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:04

Apple iPhone akıllı telefonları, Android cihazlara kıyasla daha güvenli olarak kabul edilir. Ancak yeni analiz, iOS cihazlarının Android'e kıyasla oltalama saldırılarına daha yatkın olduğunu ve iOS kullanıcılarının yüzde 19'unun bu tür saldırılara maruz kaldığını ortaya koydu

Yüz milyonlarca cihaz üzerinde yapılan kapsamlı bir analiz, iOS​ cihazların kötü niyetli saldırganlar tarafından hedef alınmaya Android​ cihazlara kıyasla daha yatkın olduğunu ortaya koydu. Apple akıllı telefonları daha güvenli oldukları yönünde genel bir algıya sahip olsa da bu durum, hackerların iOS'u hedef almasını engellemedi.

İPHONE'LARIN SİBER SALDIRIYA MARUZ KALMA ORANI DAHA YÜKSEK

Rapor, analiz edilen dönemde iOS cihazlarının yüzde 19'unun en az bir oltalama (phishing) saldırısına maruz kaldığını, bu oranın Android cihazlarda ise yüzde 10,9 olduğunu ortaya koydu. Kimlik avı saldırılarının çoğu e-posta yoluyla yapılan basit girişimler olarak kalsa da, giderek daha fazla saldırganın insanların verilerini çalmak için daha akıllıca yollar tercih etmesiyle bu tehdit büyüyor.

Oltalama saldırılarının önümüzdeki günlerde daha da karmaşık hale geleceği tahmin ediliyor. En temel Büyük Dil Modellerinin (Large Language Model - LLM) bile kötü niyetli kişilerin saldırı hızını yüz kat artırmasına olanak tanıyacağı öngörülüyor.

Apple ürünlerinin sanıldığı kadar güvenli olmadığını gösteren tek şey oltalama girişimlerinin sayısı değil. Oltalama girişimlerinin fazlalığı, işletim sisteminin güvenliğini gösteren bir faktör olmasa da, Apple'ın gizliliğinizi ihlal edebileceği gerçeği bu durumu değiştiriyor. Apple, kullanıcı verilerini yetkililere teslim etme konusunda zirvede yer alıyor.

Bununla birlikte Apple cihazları kesinlikle kapalı bir ekosistem olmanın avantajlarından da faydalanıyor. Ancak artık AB'de App Store dışından uygulama yükleme ve üçüncü parti alternatiflere izin verildiği için Apple, kullanıcılarının daha fazla risk altında olduğunu savunuyor.

Teknoloji konusunda bilgi sahibi yüksek olan kullanıcılar, kendilerini bu tür saldırılardan koruyabilse de teknolojiden fazla anlamayan kişilerin verileri çok kolay çalınabilir.