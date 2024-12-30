Bir ev parasına akıllı telefon: 18 ayar altın gövdeli Huawei Mate XT Ultimate tanıtıldı

30 Aralık 2024 11:28 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:28

Rus aksesuar üreticisi Caviar, Huawei Mate XT modeli için tamamen 18 ayar som altından üretilen, yaklaşık 1 kilogram ağırlığında tasarıma sahip özel bir versiyon çıkardı. O telefona verecek parayla Türkiye'de bir ev almak mümkün.

Rus aksesuar üreticisi Caviar, Huawei Mate XT akıllı telefon modeline özel bir tasarım yaptı. Tamamen 18 ayar som altından üretilen ve yaklaşık 1 kilogram ağırlığında olan bu telefon, "tam anlamıyla bir sanat eseri" olarak yorumlanıyor. Sınırlı sayıda üretilen cihazın fiyatı ise Türkiye'de bir ev parasıyla yarışıyor (hatta geçiyor da diyebiliriz).

18 AYAR ALTINDAN ÖZEL ÜRETİM

Caviar'ın daha önce duyurduğu Mate XT'nin 24 ayar altın kaplama "Gold Dragon" versiyonundan farklı olarak, bu telefon gerçek bir som altından tasarlandı. Şirket, modelin özel yapım olduğunu ve web sitelerinde bulunmadığını özellikle vurguluyor. Bununla birlikte Caviar, "biraz" daha uygun fiyatlı bir lüks arayanlar için 24 ayar altın kaplama seçeneği de sunmuş.

24 ayar versiyon ise antik Çin'in çok katmanlı çelik dövme sanatından esinlenen karmaşık bir dokuya sahip Altın Ejderha tasarımıyla donatıldı. Bu model, Çin'in Longquan şehrinde MÖ 12. yüzyılda geliştirilen çok katmanlı çelik dövme sanatına bir övgü niteliği taşıyor.

GÜNDELİK KULLANIMA UYGUN DEĞİL

Eğer iş toplantılarına, okula veya arkadaşlarınızla buluşmaya giderken her seferinde yanınızda 1 kilogramlık bir şey bulundurmak istemiyorsanız, tamamen altından yapılan bu cihaz günlük kullanım açısından uygun olduğunu pek de söyleyemeyiz. Daha çok bir koleksiyon parçası olarak değerlendirebilirsiniz.

Öte yandan Caviar, bu yılın başlarında altın ve titanyum tasarıma sahip Huawei Mate X6 ve Mate 70 RS modellerini de tanıtmıştı. Ayrıca 301 bin dolardan başlayan fiyatlarla iPhone 16 Pro Max'in en pahalı versiyonlarını da piyasaya sürmüştü.