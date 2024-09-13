Bir ithal ürün daha yerlileştirildi! Yerli uçuş kontrol kartı TEKNOFES'te sergileniyor

13 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 16:34

Türk savunma sanayiinde bir ürün daha yerlileştirildi. İpek Yolu Roket Takımı, ithalata bağımlılığı bitirerek tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği SkyLogic Uçuş Kontrol Kartı'nı başarıyla üretti ve ROKETSAN'ın askeri standart testlerinden geçerek onay aldı. Yerli kart, Türkiye'deki roket ekiplerine ücretsiz dağıtılarak roket teknolojisinde dışa bağımlılığı azaltma yolunda önemli bir adım attı.

Elazığ'da faaliyet gösteren İpek Yolu Roket Takımı, yıllardır yurt dışından ithal edilen önemli bir bileşeni, 'uçuş kontrol kartı'nı tamamen yerli imkanlarla üretmeyi başardı. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesinde 2021 yılında kurulan bu genç ekip, TEKNOFEST'te elde ettiği derecelerle adını duyurmuş ve son olarak büyük bir başarıya imza atmış durumda.

YERLİ UÇUŞ KONTROL KARTI, İTHALATIN ÖNÜNE GEÇECEK

Takımın geliştirdiği SkyLogic Uçuş Kontrol Kartı, ithalatın önüne geçecek şekilde yerli olarak tasarlandı ve Roketsan'ın askeri standartlara uygun 8 farklı testi başarıyla geçerek onay aldı. TEKNOFEST'in Ticari Uçuş Kontrol Bilgisayarları Listesi'ne giren bu ürün, Türkiye'deki roket geliştirme ekiplerine büyük bir katkı sunuyor. İlk etapta 100 farklı roket takımına ücretsiz dağıtılan SkyLogic, gelecekte Türkiye'nin roket teknolojisinde dışa bağımlılığı azaltma yolunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

KART, ROKETSAN TESTLERİNE TABİ TUTULDU

Mekatronik Teknikeri Beytullah Türk, ürün hakkında açıklamalarda bulundu. İpekyolu Roket Takımı'nın 2021'den beri TEKNOFEST'lere hazırlandığını belirten Türk, bu alanda Türkiye 2 ve 3'üncülüğü, en iyi takım ruhu ve en iyi sunum ödüllerine sahip olduklarını vurguladı.

Yarışmaya hazırlandıkları yıldan itibaren uçuş kontrol kartı üzerinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Türk, takımların en çok zorlandığı kısımlardan bir tanesinin, uçuş kontrol kartlarını yurt dışından temin etmek olduğunu ve bu sorunu çözmek amacıyla kendi ürettikleri özgün uçuş kontrol kartlarını ROKETSAN testlerine tabi tuttuklarının altını çizdi.

Kartı ticari hale getirmek için çalışmalarda bulundukları bilgisini paylaşan Türk, "ROKETSAN testlerinden başarıyla geçen SkyLogic ticari uçuş kontrol kartımız onaylandı. ROKETSAN'ın listesine 9. sıradan girdi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BUNU BAŞARABİLEN TEK ROKET TAKIMIYIZ"

Türkiye'de bunu başarabilen tek roket takımı olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Türk, "Diğer kalan 8 firma yurt dışından temin etmek zorunda kalıyor. Bu konuda İl Özel İdaresi bizlere çok büyük destekte bulunarak üretmiş olduğumuz SkyLogic Uçuş Kontrol Kartı'nı 100 takıma ücretsiz olarak hediye etmek istedi." bilgisini verdi.

Ticari uçuş kontrol kartının "roketlerin beyni" olduğunu vurgulayan Türk, roketlerin ayrılma sistemleri, yükseklikleri ve verileri gibi bilgileri bu kart üzerinde topladığını ve kartın, roketlerde olmazsa olmaz parçalardan bir tanesi olduğunu belirtti. "Hem özgün olarak yapılabiliyor hem de ticari olarak bulunmak zorundadır. Biz de bu kapsamda diğer 100 roket takımına ücretsiz olarak gönderdik" diye konuştu.