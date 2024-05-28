Bir robot, insandan 10 kat daha hızlı sürede zeka küpü çözdü

28 May 2024 17:19 - Güncelleme : 28 May 2024 17:19

Japonya'da bir robot, "rubik küpü" olarak da bilinen zeka küpünü en hızlı sürede çözerek yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Guinness Dünya Rekorları, robotun küpü 0.305 saniyede çözdüğünü onayladı. Bu süre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen yıl haziran ayında düzenlenen bir zeka küpü çözme etkinliğinde bir insanın elde ettiği süreden 10 kat daha hızlıydı.

İNSANIN GÖZ KIRPTIĞI SÜREDE ZEKA KÜPÜNÜ ÇÖZDÜ

Amerikalı Max Park, 3x3x3 dönen bulmaca küpünü sadece 3.13 saniyede çözmüştü. Bununla birlikte Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen robotun 0.305 saniyelik süresiyse, bir insanın göz kırpma süresiyle aynı olarak belirtiliyor.

Mitsubishi Electric, bu başarıyı, robotun küpü sadece 0,009 saniyede 90 derece döndürebilmesini sağlayan kompakt, yüksek güçlü, sinyale duyarlı motorlarına borçlu olduklarını belirtti.

Rekor denemesini yöneten Mitsubishi mühendisi Tokui yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Zamanı mümkün olduğunca kısaltmak zordu ama aynı zamanda eğlenceliydi."

Mitsubishi'de üst düzey bir yönetici olan Yuji Yoshimura ise şöyle konuştu:

"Ürünlerimizin çoğunda kullanılan motorların üretkenliğini ve verimliliğini artırmanın anahtarı olan yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli sargılar elde etme konusundaki teknik yeteneklerimizi göstermek için genç mühendislerimiz gönüllü olarak dünya rekoru kırmak için çalıştı ve bu da mühendislerimizi teknik becerilerini daha da geliştirmeleri için motive eden bir Guinness Dünya Rekorları ünvanıyla sonuçlandı."