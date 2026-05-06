Bir sahte bıyık tüm sistemi çökertiyor

Çocukların internet ortamında korunması için devreye alınan yaş doğrulama sistemleri sanıldığı kadar güvenli görünmüyor. Birleşik Krallık’taki araştırma, çocukların sahte bilgilerden VPN kullanımına kadar birçok yöntemle kısıtlamaları aşabildiğini ortaya koydu. Üstelik bazı ebeveynler de bu sürece destek veriyor.
Dijital platformlarda çocukları korumaya yönelik önlemler giderek sıkılaşıyor. Özellikle sosyal medya, yetişkin içerikli siteler ve mesajlaşma uygulamalarında yaş doğrulama sistemleri artık daha yaygın. Ancak işin pratik tarafında tablo biraz farklı görünüyor.
Birleşik Krallık merkezli internet güvenliği kuruluşu Internet Matters tarafından yapılan araştırma, çocukların önemli bir bölümünün bu sistemleri aşmayı başardığını ortaya koydu. Araştırma kapsamında 9 ila 16 yaş arasındaki 1.270 çocuk ve ebeveyniyle görüşüldü. Sonuçlar ise dikkat çekici.
Araştırmaya göre çocukların yaklaşık yüzde 32’si yaş doğrulama sistemlerini bypass ettiğini kabul etti. En sık kullanılan yöntem ise sahte doğum tarihi girmek oldu.
Bunun yanında yetişkin hesaplarını kullanmak, VPN ile konumu gizlemek ya da başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak da yaygın yöntemler arasında yer aldı. Yani sistemler teknik olarak çalışıyor olsa da, çocuklar kısa sürede alternatif yollar bulabiliyor.
Birleşik Krallık’ta yürürlüğe giren Online Safety Act yasasıyla birlikte çocukların zararlı içeriklere erişimini azaltmaya yönelik adımlar atılmıştı. Araştırma, bu önlemlerin belirli ölçüde işe yaradığını ancak sorunu tamamen ortadan kaldıramadığını gösteriyor.
Öte yandan ebeveynlerle çocukların bazı konularda ortak düşündüğü görülüyor. Genel görüş, koruma önlemlerinin gerekli olduğu yönünde. Ancak yüz tanıma ya da resmi kimlik doğrulama gibi yöntemlerin ne kadar doğru olduğu konusunda ciddi fikir ayrılıkları var.
Araştırmadaki bazı örnekler ise işin ne kadar ilginç boyutlara ulaştığını gösteriyor.
Bir ebeveyn, 12 yaşındaki çocuğunun yüzüne sahte bıyık çizerek yaş tahmin sistemini kandırdığını anlattı. Sistem, çocuğu 15 yaşında olarak algıladı. Açıkçası kulağa komik geliyor ama uzmanlara göre bu tür açıklar düşündüğümüzden daha yaygın.
Bazı çocukların ise yüz tanıma sistemlerini geçebilmek için video oyunu karakterlerinin görsellerini kullandığı belirtiliyor.
Özellikle Discord’un yaş doğrulama sistemine geçmesinin ardından ortaya çıkan veri ihlali tartışmaları da yeni araçların önünü açtı. İddiaya göre bazı araçlar, 3D modeller yardımıyla yüz tanıma sistemlerini yanıltabiliyor.
Uzmanlar, yüz tanıma teknolojilerinin 18 yaş üzerindeki bireylerde daha başarılı sonuç verdiğini ancak ergenlik dönemindeki kullanıcılar için hata payının ciddi şekilde arttığını söylüyor.
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de ebeveynlerin rolü oldu.
Verilere göre her altı ebeveynden biri, çocuklarının yaş doğrulama sistemlerini aşmasına yardımcı oluyor. Kimi zaman aile hesabı paylaşımı yapılıyor, kimi zaman da çocuklara hangi yöntemi kullanabilecekleri gösteriliyor.
Yani mesele yalnızca teknolojik açıklarla sınırlı değil. Ailelerin yaklaşımı da sistemlerin etkisini doğrudan belirliyor.
Birleşik Krallık’ta yetişkin içerikli sitelere getirilen yaş doğrulama zorunluluğu ve Avustralya’nın 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı sonrası VPN kullanımında ciddi artış yaşandı.
Sosyal medya platformlarıyla birlikte YouTube ve Discord gibi servisler de yaş doğrulama süreçlerini sıkılaştırmaya başladı. Ancak bu kez de gizlilik ve gözetim tartışmaları gündeme geldi.