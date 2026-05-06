Bir sahte bıyık tüm sistemi çökertiyor

Çocukların internet ortamında korunması için devreye alınan yaş doğrulama sistemleri sanıldığı kadar güvenli görünmüyor. Birleşik Krallık’taki araştırma, çocukların sahte bilgilerden VPN kullanımına kadar birçok yöntemle kısıtlamaları aşabildiğini ortaya koydu. Üstelik bazı ebeveynler de bu sürece destek veriyor.

Dijital platformlarda çocukları korumaya yönelik önlemler giderek sıkılaşıyor. Özellikle sosyal medya, yetişkin içerikli siteler ve mesajlaşma uygulamalarında yaş doğrulama sistemleri artık daha yaygın. Ancak işin pratik tarafında tablo biraz farklı görünüyor.

Birleşik Krallık merkezli internet güvenliği kuruluşu Internet Matters tarafından yapılan araştırma, çocukların önemli bir bölümünün bu sistemleri aşmayı başardığını ortaya koydu. Araştırma kapsamında 9 ila 16 yaş arasındaki 1.270 çocuk ve ebeveyniyle görüşüldü. Sonuçlar ise dikkat çekici.