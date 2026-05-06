Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Bir sahte bıyık tüm sistemi çökertiyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 09:56
1
Bir sahte bıyık tüm sistemi çökertiyor

Çocukların internet ortamında korunması için devreye alınan yaş doğrulama sistemleri sanıldığı kadar güvenli görünmüyor. Birleşik Krallık’taki araştırma, çocukların sahte bilgilerden VPN kullanımına kadar birçok yöntemle kısıtlamaları aşabildiğini ortaya koydu. Üstelik bazı ebeveynler de bu sürece destek veriyor.

Dijital platformlarda çocukları korumaya yönelik önlemler giderek sıkılaşıyor. Özellikle sosyal medya, yetişkin içerikli siteler ve mesajlaşma uygulamalarında yaş doğrulama sistemleri artık daha yaygın. Ancak işin pratik tarafında tablo biraz farklı görünüyor.

Birleşik Krallık merkezli internet güvenliği kuruluşu Internet Matters tarafından yapılan araştırma, çocukların önemli bir bölümünün bu sistemleri aşmayı başardığını ortaya koydu. Araştırma kapsamında 9 ila 16 yaş arasındaki 1.270 çocuk ve ebeveyniyle görüşüldü. Sonuçlar ise dikkat çekici.

2
Bir sahte bıyık tüm sistemi çökertiyor

HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ SİSTEMİ AŞIYOR

Araştırmaya göre çocukların yaklaşık yüzde 32’si yaş doğrulama sistemlerini bypass ettiğini kabul etti. En sık kullanılan yöntem ise sahte doğum tarihi girmek oldu.

Bunun yanında yetişkin hesaplarını kullanmak, VPN ile konumu gizlemek ya da başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak da yaygın yöntemler arasında yer aldı. Yani sistemler teknik olarak çalışıyor olsa da, çocuklar kısa sürede alternatif yollar bulabiliyor.

Birleşik Krallık’ta yürürlüğe giren Online Safety Act yasasıyla birlikte çocukların zararlı içeriklere erişimini azaltmaya yönelik adımlar atılmıştı. Araştırma, bu önlemlerin belirli ölçüde işe yaradığını ancak sorunu tamamen ortadan kaldıramadığını gösteriyor.

Öte yandan ebeveynlerle çocukların bazı konularda ortak düşündüğü görülüyor. Genel görüş, koruma önlemlerinin gerekli olduğu yönünde. Ancak yüz tanıma ya da resmi kimlik doğrulama gibi yöntemlerin ne kadar doğru olduğu konusunda ciddi fikir ayrılıkları var.

3
Bir sahte bıyık tüm sistemi çökertiyor

SAHTE BIYIK ÇİZİP SİSTEMİ KANDIRDI

Araştırmadaki bazı örnekler ise işin ne kadar ilginç boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Bir ebeveyn, 12 yaşındaki çocuğunun yüzüne sahte bıyık çizerek yaş tahmin sistemini kandırdığını anlattı. Sistem, çocuğu 15 yaşında olarak algıladı. Açıkçası kulağa komik geliyor ama uzmanlara göre bu tür açıklar düşündüğümüzden daha yaygın.

Bazı çocukların ise yüz tanıma sistemlerini geçebilmek için video oyunu karakterlerinin görsellerini kullandığı belirtiliyor.

Özellikle Discord’un yaş doğrulama sistemine geçmesinin ardından ortaya çıkan veri ihlali tartışmaları da yeni araçların önünü açtı. İddiaya göre bazı araçlar, 3D modeller yardımıyla yüz tanıma sistemlerini yanıltabiliyor.

Uzmanlar, yüz tanıma teknolojilerinin 18 yaş üzerindeki bireylerde daha başarılı sonuç verdiğini ancak ergenlik dönemindeki kullanıcılar için hata payının ciddi şekilde arttığını söylüyor.

4
Bir sahte bıyık tüm sistemi çökertiyor

EBEVEYNLER DE DESTEK VERİYOR

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de ebeveynlerin rolü oldu.

Verilere göre her altı ebeveynden biri, çocuklarının yaş doğrulama sistemlerini aşmasına yardımcı oluyor. Kimi zaman aile hesabı paylaşımı yapılıyor, kimi zaman da çocuklara hangi yöntemi kullanabilecekleri gösteriliyor.

Yani mesele yalnızca teknolojik açıklarla sınırlı değil. Ailelerin yaklaşımı da sistemlerin etkisini doğrudan belirliyor.

5
Bir sahte bıyık tüm sistemi çökertiyor

VPN KULLANIMI PATLADI

Birleşik Krallık’ta yetişkin içerikli sitelere getirilen yaş doğrulama zorunluluğu ve Avustralya’nın 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı sonrası VPN kullanımında ciddi artış yaşandı.

Sosyal medya platformlarıyla birlikte YouTube ve Discord gibi servisler de yaş doğrulama süreçlerini sıkılaştırmaya başladı. Ancak bu kez de gizlilik ve gözetim tartışmaları gündeme geldi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.