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 | Ömer Faruk Dogan

Bir Türk daha uzaya gidiyor

Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Gökhan Erdem, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in yörünge altı uzay uçuşu programı kapsamında yolculuğa hazırlanıyor. Peki Gökhan Erdem kimdir?

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Bir Türk daha uzaya gidiyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 12:16

'un sahibi olduğu havacılık şirketi Blue Origin insanlı uzay yolculuklarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket yörünge altı uzay uçuşlarını gerçekleştirdiği New Shepard roketinin yeni görevi NS-34 kapsamında Türk iş insanı Gökhan Erdem ile birlikte 5 kişiyi uzaya taşıyacak.

100 KİLOMETRE YUKARI ÇIKACAKLAR

Donanım Haber'in aktardığına göre, NS-34 uçuşu, 2025 Ağustos ayında ABD'nin Teksas eyaletindeki Van Horn üssünden fırlatılacak. Tamamen otonom olarak gerçekleştirilecek görevde, 6 kişilik bir ekip, New Shepard kapsülüyle 100 kilometre yüksekliğe çıkarak kısa süreli mikro yerçekimi deneyimi yaşayacak.

Uçuş sırasında Dünya'nın sınırlarının uzaydan gözlemlenmesi de mümkün olacak.

Bir Türk daha uzaya gidiyor

KIYAFETİNDE İSTANBUL'UN SİMGELERİ OLACAK

Gökhan Erdem'in uzay yolculuğuna özel olarak tasarlanan uçuş kıyafetinde, Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul’un simgeleri yer alacak. Böylece ’nin kültürel mirası da bu tarihi yolculuğa sembolik bir anlam katacak.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmişti. Virgin Galactic'in yörünge altı uçuşuna katılan Tuva Cihangir Atasever uzaya giden 2. Türk olarak tarihe geçerken Gökhan Erdem ise bu zincirin üçüncü halkası olacak.

Bir Türk daha uzaya gidiyor

GÖKHAN ERDEM KİMDİR?

Blue Origin resmi internet sitesinde "Gökhan Erdem kimdir?" sorusuna şu şekilde cevap veriyor:

"Gökhan, Türk bir iş adamı ve enerji, telekomünikasyon, inşaat ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerden oluşan Erdem Holding'in yönetim kurulu üyesidir. Mesleki sorumluluklarının yanı sıra, Gökhan tutkulu bir uzay tutkunu ve hevesli bir fotoğrafçıdır. Uzay araştırmalarından derinden ilham alan Gökhan, bir gün Uluslararası Uzay İstasyonu'na ve hatta ötesine seyahat etmeyi hayal ediyor."

NS-34 GÖREVİNDE KİMLER OLACAK?

NS-34 görevine katılacak diğer isimler şu şekilde: Arvi Bahal, Deborah Martorell, Lionel Pitchford, JD Russell, HE Justin Sun.

Bir Türk daha uzaya gidiyor
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Sıkça Sorulan Sorular

NS-34 uçuşu ne zaman ve nereden gerçekleşecek?
NS-34 görevi, 2025 Ağustos ayında ABD'nin Teksas eyaletindeki Van Horn üssünden fırlatılacak.
ETİKETLER
#türkiye
#jeff bezos
#uzay yolculuğu
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#Blue Origin
#New Shepard
#Gökhan Erdem
#Blue Origin
#Gökhan Erdem
#New Shepard
#Ns-34
#Teknoloji
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