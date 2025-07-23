Bir zamanların telefon deviydi, mobil pazara geri dönüyor

Bir zamanlar cep telefonu pazarının tartışmasız lideri olan Nokia, uzun süredir akıllı telefon sahnesinde sessizliğini koruyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, şirketin resmi topluluk yöneticisinin Reddit'te yaptığı ve kısa süre sonra silinen bir paylaşım, markanın yeniden sahalara dönebileceğine dair umutları yeniden yeşertti.

Gizmochina'nın haberine göre, Nokia topluluk yöneticisi, r/Nokia subreddit'inde yayınladığı mesajda "büyük ölçekli mobil üreticileri" nokia.com/partners adresi üzerinden iş birliğine davet etti. Ancak söz konusu gönderi, bilinmeyen bir sebeple paylaşıldıktan kısa süre sonra silindi.

HMD DÖNEMİ SONA ERİYOR

Son dönemde yalnızca 3310 gibi klasik modelleri canlandırarak cep telefonu pazarında varlık gösteren Nokia'nın, HMD Global ile olan uzun süredir devam eden ortaklığı da sona eriyor. HMD'nin artık kendi markasıyla telefon üretimine yöneldiği bildiriliyor.

HMD ile olan lisans anlaşmasının 2026 yılında sona ereceği belirtiliyor. Bu da Nokia'ya yeni üretim ortakları arama özgürlüğü tanıyor. Geçmişteki iş birlikçilerinden Foxconn ya da Wingtech (ki bu firmalar Nokia’nın önceki akıllı telefon üretiminin yarısından fazlasını üstlenmişti) yeniden devreye girebilir.

Hedef muhtemelen aynı kalacak: küresel erişime sahip, uygun fiyatlı cihazlar üretmek ve bunların satışını gerçekleştirmek.

HMD çatısı altında piyasaya sürülen XR21 gibi Nokia telefonları sürdürülebilirlik ve dayanıklılık odaklıydı, ancak yazılım desteği ve teknik özellikler konusunda beklentileri karşılamakta zorlandılar. Yeni bir ortak, bu algıyı değiştirmek için bir fırsat olabilir.

Tabii bu bilginin Nokia tarafından resmi olarak doğrulanmadığını da belirtmekte fayda var.