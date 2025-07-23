Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bir zamanların telefon deviydi, mobil pazara geri dönüyor

Bir zamanlar mobil teknolojinin zirvesinde yer alan, adı efsaneler arasında anılan Nokia akıllı telefon üretimine geri dönebilir. Uzun süredir sessizliğini koruyan marka, yeni bir ortak arayışına başladı. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir zamanların telefon deviydi, mobil pazara geri dönüyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:34

Bir zamanlar cep telefonu pazarının tartışmasız lideri olan Nokia, uzun süredir sahnesinde sessizliğini koruyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, şirketin resmi topluluk yöneticisinin Reddit'te yaptığı ve kısa süre sonra silinen bir paylaşım, markanın yeniden sahalara dönebileceğine dair umutları yeniden yeşertti.

Gizmochina'nın haberine göre, topluluk yöneticisi, r/Nokia subreddit'inde yayınladığı mesajda "büyük ölçekli mobil üreticileri" nokia.com/partners adresi üzerinden iş birliğine davet etti. Ancak söz konusu gönderi, bilinmeyen bir sebeple paylaşıldıktan kısa süre sonra silindi.

Bir zamanların telefon deviydi, mobil pazara geri dönüyor

HMD DÖNEMİ SONA ERİYOR

Son dönemde yalnızca 3310 gibi klasik modelleri canlandırarak cep telefonu pazarında varlık gösteren Nokia'nın, ile olan uzun süredir devam eden ortaklığı da sona eriyor. HMD'nin artık kendi markasıyla telefon üretimine yöneldiği bildiriliyor.

HMD ile olan lisans anlaşmasının 2026 yılında sona ereceği belirtiliyor. Bu da Nokia'ya yeni üretim ortakları arama özgürlüğü tanıyor. Geçmişteki iş birlikçilerinden Foxconn ya da Wingtech (ki bu firmalar Nokia’nın önceki akıllı telefon üretiminin yarısından fazlasını üstlenmişti) yeniden devreye girebilir.

Bir zamanların telefon deviydi, mobil pazara geri dönüyor

Hedef muhtemelen aynı kalacak: küresel erişime sahip, uygun fiyatlı cihazlar üretmek ve bunların satışını gerçekleştirmek.

HMD çatısı altında piyasaya sürülen XR21 gibi Nokia telefonları sürdürülebilirlik ve dayanıklılık odaklıydı, ancak yazılım desteği ve teknik özellikler konusunda beklentileri karşılamakta zorlandılar. Yeni bir ortak, bu algıyı değiştirmek için bir fırsat olabilir.

Tabii bu bilginin Nokia tarafından resmi olarak doğrulanmadığını da belirtmekte fayda var.

Bir zamanların telefon deviydi, mobil pazara geri dönüyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meta WhatsApp uygulamasını kullanımdan kaldırıyor: Yerine ne geleceği belli oldu
Nokia tüm cihazların satışını durdurdu mu?

Sıkça Sorulan Sorular

Nokia akıllı telefon pazarına geri mi dönüyor?
Henüz resmi bir açıklama yok, ancak HMD ile olan lisans anlaşmasının 2026’da sona erecek olması, yeni üretici arayışı ve sızan bilgiler, geri dönüşün ciddi şekilde değerlendirildiğine işaret ediyor.
ETİKETLER
#akıllı telefon
#iş birliği
#nokia
#hmd global
#Mobil Üretim
#Foxconn
#Wingtech
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.