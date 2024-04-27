Birinci şaşırtmadı! Türkiye'de satılan en pahalı 10 otomobil
Türkiye'de ikinci el ve sıfır otomobil piyasasındaki fiyat artışlarına rağmen, ülkede satılan en pahalı 10 otomobil listesi açıklandı. Sürpriz olmayan bir şekilde listeyi lüks otomobil markaları domine ediyor.
Türkiye'de ikinci el ve sıfır otomobil piyasasında fiyatlar yükselmeye devam ederken, vatandaşları haksız fiyat artışlarından korumayı amaçlayan yasal düzenlemeler yapılmaya devam ediyor.
Bir diğer yandan ülkemizde satılan en pahalı otomobil modellerine baktığımızda, deyim yerindeyse rüyada bile zor görülecek türden yüksek fiyatlar karşımızda duruyor.
Piyasayı zerre kadar bilen birisinin rahatlıkla tahmin edebileceği gibi Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bugatti gibi dünya genelinde ultra lüks modelleriyle tanınan markalar listenin lokomotifi konumunda bulunuyor. İşte 2024 Nisan ayı itibarıyla ülkemizde satılan en pahalı 10 otomobil...
LİDER BUGATTI
Bugatti Chiron, 132 milyon TL fiyatıyla listenin başında yer alırken, Ferrari Purosangue 97.5 milyon TL ile onu takip ediyor. Rolls-Royce Phantom ve Ferrari 812 GTS, sırasıyla 88 milyon TL ile 78 milyon 400 TL arasında fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Öte yandan ilk beşteki en ucuz model olan Rolls-Royce Cullinan, 78 milyon TL'lik fiyatıyla lüks spor otomobil tutkunlarını cezbetmeyi sürdürüyor. En pahalı 10 otomobil listesinin tamamı şöyle:
- Bugatti Chiron - 132 milyon TL
- Ferrari Purosangue - 97.5 milyon TL
- Rolls-Royce Phantom - 88 milyon TL
- Ferrari 812 GTS - 78 milyon 400 TL
- Rolls-Royce Cullinan - 78 milyon TL
- Ferrari SF90 Stradale - 75 milyon TL
- Lamborghini Aventador - 72 milyon TL
- Mercedes-Benz Maybach S580 - 70 milyon TL
- Rolls-Royce Ghost - 59,4 milyon TL
- Lamborghini Huracan - 55 milyon TL