Birinci şaşırtmadı! Türkiye'de satılan en pahalı 10 otomobil

27 Nisan 2024 10:55 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 10:58

Türkiye'de ikinci el ve sıfır otomobil piyasasında fiyatlar yükselmeye devam ederken, vatandaşları haksız fiyat artışlarından korumayı amaçlayan yasal düzenlemeler yapılmaya devam ediyor.

Bir diğer yandan ülkemizde satılan en pahalı otomobil modellerine baktığımızda, deyim yerindeyse rüyada bile zor görülecek türden yüksek fiyatlar karşımızda duruyor.

Piyasayı zerre kadar bilen birisinin rahatlıkla tahmin edebileceği gibi Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bugatti gibi dünya genelinde ultra lüks modelleriyle tanınan markalar listenin lokomotifi konumunda bulunuyor. İşte 2024 Nisan ayı itibarıyla ülkemizde satılan en pahalı 10 otomobil...

LİDER BUGATTI

Bugatti Chiron, 132 milyon TL fiyatıyla listenin başında yer alırken, Ferrari Purosangue 97.5 milyon TL ile onu takip ediyor. Rolls-Royce Phantom ve Ferrari 812 GTS, sırasıyla 88 milyon TL ile 78 milyon 400 TL arasında fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Öte yandan ilk beşteki en ucuz model olan Rolls-Royce Cullinan, 78 milyon TL'lik fiyatıyla lüks spor otomobil tutkunlarını cezbetmeyi sürdürüyor. En pahalı 10 otomobil listesinin tamamı şöyle: