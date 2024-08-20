Black Myth: Wukong, Steam'i kırdı geçirdi! Cyberpunk 2077'yi bile geride bıraktı

20 Ağustos 2024 17:08 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:22

Çin merkezli Game Science stüdyosu, "Black Myth: Wukong" adlı aksiyon RPG'sini piyasaya sürdü. Oyun, çıkar çıkmaz 1 milyon 443 bin 570 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak Steam'in "En Çok Oynanan Oyunlar" listesinde zirvenin sahibi oldu.

BLACK MYTH: WUKONG, STEAM'DEKİ EN ÇOK OYNANAN OYUNLARDAN BİRİ OLDU

Black Myth: Wukong, çıkışının üzerinden 24 saat bile geçmeden Steam'deki en yüksek dördüncü eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak önemli bir başarı sergiledi.

Haberin yazıldığı an itibarıyla oyun, yaklaşık 2 milyon 140 bin eş zamanlı oyuncu sayısı ile en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip 2. yapım olarak kayıtlara geçti. Böylelikle Palworld, Elden Ring ve Cyberpunk 2077 gibi oyunları geride bırakmış oldu.

SteamDB verilerine göre tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayıları şöyle:

PUBG - 3.257.248

Black Myth: Wukong - 2.138.142

Palworld - 2.101.867

Counter-Strike 2 - 1.818.773

Lost Ark - 1.325.305

Dota 2 - 1.295.114

Cyberpunk 2077 - 1.054.388

Elden Ring - 953.426

Banana - 917.272

New World - 913.634

PUBG: Battlegrounds (PUBG), 3,2 milyonluk anlık oyuncu sayısı ile hâlâ zirvede bulunuyor.

BLACK MYTH: WUKONG HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

Black Myth: Wukong şu anda konsol olarak yalnızca PlayStation 5'te var. Ayrıca Tencent'in Çin oyun portalı WeGame'de ve Epic Games Store'da da satın alınabiliyor. Xbox Series X/S versiyonu daha sonra çıkacak. Geliştirici daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Şu anda Xbox Series X|S sürümünü kalite standartlarımızı karşılayacak şekilde optimize ediyoruz, bu nedenle diğer platformlarla aynı anda yayınlanmayacak. Gecikme için özür dileriz ve Xbox kullanıcılarının bekleyişini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Kalite standartlarımızı karşılar karşılamaz çıkış tarihini paylaşacağız."