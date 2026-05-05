BlackBerry küllerinden doğdu: Artık direksiyonun arkasında

Bir dönem akıllı telefon pazarına damga vuran BlackBerry, donanım işinden çekildiğinde sahneden tamamen silinmiş gibi görünmüştü. Ama işin aslı pek öyle değil. Şirket, göz önünde olmasa da oldukça kritik bir alanda yeniden güç kazandı.

Bugün BlackBerry’nin geliştirdiği QNX yazılımı, dünya genelinde tam 275 milyon aracın içinde aktif olarak kullanılıyor. Yani farkında olmadan, her gün milyonlarca insan bu teknolojiyle yolculuk ediyor.

Üstelik bu dönüşüm sadece teknolojik değil, finansal olarak da dikkat çekici. Şirketin hisseleri Nisan ayında yüzde 66’dan fazla yükselerek son beş yılın en iyi performansını gösterdi.