BlackBerry küllerinden doğdu: Artık direksiyonun arkasında

Bir dönem akıllı telefon pazarına damga vuran BlackBerry, donanım işinden çekildiğinde sahneden tamamen silinmiş gibi görünmüştü. Ama işin aslı pek öyle değil. Şirket, göz önünde olmasa da oldukça kritik bir alanda yeniden güç kazandı.
Bugün BlackBerry’nin geliştirdiği QNX yazılımı, dünya genelinde tam 275 milyon aracın içinde aktif olarak kullanılıyor. Yani farkında olmadan, her gün milyonlarca insan bu teknolojiyle yolculuk ediyor.
Üstelik bu dönüşüm sadece teknolojik değil, finansal olarak da dikkat çekici. Şirketin hisseleri Nisan ayında yüzde 66’dan fazla yükselerek son beş yılın en iyi performansını gösterdi.
QNX, yalnızca araç içi eğlence sistemlerini çalıştıran bir yazılım değil. Asıl işini derinde, görünmeyen katmanda yapıyor.
Çarpışma uyarıları, kör nokta algılama, adaptif hız sabitleyici, yaya tespiti ya da şerit takip sistemi… Sürücülerin ekranda gördüğü tüm bu özelliklerin arkasında aslında QNX var.
Şirket yöneticileri bu durumu basit bir örnekle anlatıyor; Nasıl ki bir evde elektrik ve tesisat görünmez ama hayati öneme sahipse, QNX de araçlar için tam olarak böyle çalışıyor. Otomobiller artık bildiğimiz araçlar olmaktan çıkıp adeta “tekerlekli bilgisayarlar”a dönüşürken, bu tür sistemlerin önemi de katlanarak artıyor.
QNX’i öne çıkaran en kritik nokta ise güvenilirliği. Gerçek zamanlı çalışan bu işletim sistemi, neredeyse hataya yer bırakmayacak şekilde tasarlanmış.
Hatta öyle ki, yapılan değerlendirmelere göre sistemin durması için fiziksel bir hasar gerekiyor. Yani yazılımsal bir aksaklıkla çökmesi neredeyse mümkün değil.
Bu da QNX’i sadece otomotivde değil, çok daha hassas alanlarda da vazgeçilmez hale getiriyor. Hastanelerde kullanılan cihazlar, cerrahi robotlar ve endüstriyel sistemler de bu altyapıya güveniyor.
Bir zamanlar şirket içinde geri planda kalan QNX bölümü, bugün BlackBerry’nin en büyük gelir kaynağına dönüşmüş durumda.
Öyle ki, şirket gelirlerinin yaklaşık yarısı artık bu yazılımdan geliyor. Uzun süredir zor dönemler geçiren BlackBerry, bu sayede yeniden kârlı çeyrekler açıklamaya başladı.