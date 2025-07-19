Blackstone, TikTok anlaşmasından sürpriz şekilde çekildi

Kararın, son dönemde yaşanan siyasi ve ticari gelişmelerin ardından alındığı belirtildi. Reuters’a konuşan konuya yakın kaynaklara göre, TikTok’un satış süreci giderek karmaşık bir hâl alırken, Blackstone da bu belirsizliğin içinde yer almak istemedi. Blackstone’dan resmi bir açıklama gelmezken, TikTok da yorum yapmaktan kaçındı.

YATIRIMCILAR BİR BİR ÇEKİLİYOR MU?

ByteDance’in sahibi olduğu TikTok’un ABD varlıklarını devretmesi için verilen süre daha önce birkaç kez uzatılmıştı. Son olarak Başkan Donald Trump, uygulamanın satılmaması halinde yasaklanmasını öngören kararnameyi üçüncü kez erteleyerek son tarihi 17 Eylül olarak belirlemişti.

Nisan 2024’te ABD Kongresi, TikTok’un 19 Ocak 2025’e kadar el değiştirmesi ya da tamamen kapatılması gerektiğini yasalaştırmıştı. Bu baskılar ışığında oluşturulan yatırım konsorsiyumunda Blackstone’un yanı sıra KKR, Andreessen Horowitz ve Oracle gibi devlerin de yer alması planlanıyordu. Ancak diğer yatırımcıların süreçte hâlâ aktif olup olmadığı bilinmiyor.

SATIŞ GÖRÜŞMELERİ RAFA MI KALKTI?

Kulislerde konuşulanlara göre, TikTok ABD için ayrı bir uygulama geliştiriyor. Planlanan modele göre uygulamanın ABD versiyonu, ByteDance’in azınlık hissedar olarak kalacağı bir Amerikan ortaklığı tarafından yönetilecek.

Ancak iş sadece yatırımcılarla sınırlı değil. Çin’in, ABD Başkanı Trump’ın Çin mallarına uyguladığı yeni gümrük tarifelerine karşılık olarak TikTok’un satışına onay vermeyeceği mesajı verdiği ifade ediliyor. Bu nedenle görüşmelerin ilkbaharda askıya alındığı biliniyor.

