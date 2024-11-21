Bluesky kullanıcı sayısı patlama yaşıyor! Sosyal medyada kavimler göçü | X kan kaybediyor

21 Kasım 2024 07:41 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 07:57

Elon Musk’ın X’ine rakip olan Bluesky, 20 milyon kullanıcıya ulaştı. X’ten göç edenler Bluesky’ı uçuruyor.

Merkeziyetsiz bir sosyal ağ olarak Elon Musk’ın sahibi olduğu X’e (eski adıyla Twitter) rakip olarak ortaya çıkan Bluesky​, kullanıcı sayısını 20 milyona çıkardı. Musk’ın tartışmalı kararları sonrası X’ten ayrılan kullanıcılar, Bluesky’a büyük ilgi gösterdi. Threads’in 275 milyonluk aktif kullanıcı sayısının gerisinde kalsa da Bluesky’ın büyüme hızı dikkat çekiyor. Pazar araştırma şirketi Similarweb’e göre, platformun ABD’deki günlük aktif kullanıcı (DAU) sayısı Threads​ ile arasındaki farkı büyük ölçüde kapatmış durumda.

MOBİL UYGULAMADA REKOR

Bluesky’ın mobil uygulaması, özellikle Kasım ayında ABD seçimlerinin ardından büyük bir ivme yakaladı. Similarweb verilerine göre, kullanım oranı yüzde 519 arttı. Uygulama, 13 Kasım’da ABD App Store’da birinci sıraya yükseldi ve Threads ile X’i geride bıraktı. Android kullanım oranları ise yıl boyunca yüzde 360’tan fazla arttı.

Bu büyümenin ardındaki önemli nedenlerden biri, X’in kullanıcı verilerini bir yapay zeka şirketine satma ve engelleme özelliklerini değiştirme gibi tartışmalı kararları oldu. Musk’ın platformu Donald Trump’ın başkanlık kampanyası için kullanması da kullanıcı kaybını hızlandırdı.

BAŞARININ ARDINDAKİ SIR!

Bluesky, kullanıcılarına "gerçek" insan bağlantısı sunduğunu vurgulayarak, daha samimi bir deneyim arayanları hedefliyor. Platform, kişiselleştirilmiş alan adları, özel algoritmalar oluşturma ve başlangıç paketlerini özelleştirme gibi yenilikçi özellikleriyle rakiplerinden sıyrılıyor.

Bluesky, Şubat 2023’te halka açıldığında 9 milyon kullanıcıya sahipti. Ancak Kasım 2024 itibarıyla bu sayı 20 milyona ulaştı ve platform her gün 100 bin yeni kullanıcı kazanmaya devam ediyor.

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