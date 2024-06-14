BMW, 2025 M2 modelini tanıttı: Fiyatı ve özellikleri

14 Haziran 2024 13:23 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 13:23

Alman otomobil devlerinden BMW, düzenlediği bir etkinlikte 2025 M2 modelini görücüye çıkardı. Bu otomobil, yüksek performanslı motoru ile dikkat çekiyor, tasarım açısındansa yeni S Serisi arabalara benzer olarak geliyor.

2025 MODEL BMW M2 ÖZELLİKLERİ

2025 BMW M2, üç kapılı bir yapıya sahip olup, şerit LED'lerle desteklenen fark ve arka aydınlatmaları var. Gümüş alaşım jantlar ile birlikte gelen otomobil, tek bir panele yerleştirilen dijital gösterge ekranı ve multimedya ekranıyla kullanıcılara hitap ediyor.

473 BEYGİR GÜÇ ÜRETEN MOTOR

3.0 litrelik motoru 473 beygir güç üretebilen yeni BMW M2, manuel şanzımanda 550 Nm tork üretirken, otomatik şanzımanda bu kapasiteyi 600 Nm seviyesine yükseltiyor. Bu 3.0 litrelik motoru BMW'nin M Serisi otomobillerinde görüyoruz.

Manuel ile otomatik arasındaki tek farkın tork üretim değeri olmadığını da belirtmekte yarar var. Manuel vitesli versiyonun 100 km/s hız yapma süresi 4,1 saniye olurken, otomatik şanzımanlı versiyonunki 3,9 saniye olarak karşımıza çıkıyor.

2025 BMW M2 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

2025 model BMW M2 otomobilin yıl sonuna doğru bayilere ulaşacağı belirtildi. Aracın başlangıç fiyatının ise 66 bin 75 dolar olacağı bilgisi paylaşıldı.