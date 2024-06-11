BMW 520i Sedan, Türkiye'de satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı

11 Haziran 2024 15:05 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 15:05

Alman devlerden BMW, Türkiye'deki otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak bir habere imza attı. BMW'nin Business Sedan segmentinin dünyaca ünlü modeli olan 5 Serisi'nin, Türkiye'ye özel bir versiyonuyla yollara çıkmaya hazırlandığı duyuruldu.

Yeni BMW 520i, BMW'ni Bul platformu üzerinden satışa sunuldu. Dört silindirli, turbo beslemeli ve mild-hybrid teknolojisine sahip 1.6 litrelik içten yanmalı bir motoru güç ünitesi olarak kullanan model, toplamda 190 beygir maksimum güç ve 310 Nm tork üretiyor.

7.9 SANİYEDE 100 KM/S HIZ

Bu gücü arka tekerleklerine 8 ileri Steptronic şanzımanıyla aktaran ve 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşan yeni BMW 520i Sedan, Luxury Line ve M Sport tasarım paketleriyle tercih edilebiliyor.

14,9 İNÇ MULTİMEDYA EKRANI

Yeni BMW 520i Sedan'ın iç mekanı, sürücü odaklı tasarımıyla öne çıkan BMW Kavisli Ekran ile kullanıcıları karşılıyor. 12,3 inç boyutundaki bilgi ekranını 14,9 inç büyüklüğünde multimedya ekranı tamamlıyor. BMW Kavisli Ekran sayesinde otomobilin içinde yer alan fiziksel düğmeler en az seviyeye indiriliyor.

BMW 520İ SEDAN FİYATLARI

Yenilikçi teknolojisi ve şık tasarımıyla dikkat çeken Yeni BMW 520i Sedan'ın fiyatları şöyle:

1.6L 190 bg, Hibrit - Donanım-Şanzıman: Luxury Line, Otomatik - Fiyatı: 4.384.600 TL

1.6L 190 bg, Hibrit - Donanım-Şanzıman: M Sport, Otomatik - Fiyatı: 4.491.300 TL