BMW, 700 bin aracını geri çağırdı! Yangın riski artabilir: İşte etkilenen modeller

19 Ekim 2024 12:08 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 12:09

BMW, yaklaşık 700 bin aracını, soğutma pompasındaki arıza nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Arızalı pompa fişlerinin korozyona yol açabileceği ve bunun kısa devrelere, hatta yangınlara neden olabileceği belirtildi. İşte geri çağırmadan etkilenen modeller.

Alman otomobil devin BMW​'nin başı, araçlarda yaşanan teknik sorunlar nedeniyle dertte. Şirket Çin​'de yaklaşık 700 bin aracını, soğutma pompası arızası yüzünden geri çağırma kararı aldı. Hataya ilişkin ayrıntılar, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin 18 Ekim tarihli açıklamasında paylaşıldı.

Bazı modellere takılan hatalı soğutma pompası fişlerinin korozyona veya pasa neden olabileceği ve bunun kısa devrelere ve aşırı durumlarda yangınlara yol açabileceği belirtildi. Geri çağırma, 499 bin 539 yerel üretim aracı ve 188 bin 371 ithal aracı kapsıyor.

Etkilenen modeller arasında Çin'de üretilen 3 Serisi ve 5 Serisi sedanlar ile ithal X Serisi SUV'lar yer alıyor. Geri çağırma işlemleri 1 Mart 2025 tarihinde başlayacak.

BMW, ÇİN'DE ZOR DÖNEMDEN GEÇİYOR

BMW'nin Çin'deki geri çağırma kararı, markanın ülkedeki satışlarında yaşadığı sert düşüşle aynı döneme denk geldi. Üçüncü çeyrekte, BMW ve Mini marka araçların Çin'e sevkiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında azaldı. Bu da son dört yılın en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan BMW'nin son dönemde karşılaştığı tek sorun bu değil. Eylül ayında şirket, Continental AG tarafından tedarik edilen hatalı fren sistemleri nedeniyle dünya genelinde 1,5 milyon aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı. Bu sorunun, BMW'ye yaklaşık 1,1 milyar dolarlık bir maliyet çıkarması bekleniyor.