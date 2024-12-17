BMW, dizel araçlarını fabrikadan bitkisel yağ ile çıkarmaya başlıyor

17 Aralık 2024 12:04 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:04

BMW, Ocak ayından itibaren Almanya'daki fabrikalarında ürettiği dizel araçları hidrojenle işlenmiş bitkisel yağ (HVO 100) ile çalıştırmaya başlayacak.

Almanya'nın önde gelen otomobil üreticisi BMW, sürdürülebilirlik adına önemli bir adım atarak, Ocak ayından itibaren Almanya'daki fabrikalarından çıkan yeni dizel araçlarını hidrojenle işlenmiş bitkisel yağ (HVO 100) ile çalıştıracak. Bu yenilikçi yakıt tercihi, BMW'nin çevre dostu üretim sürecine katkı sağlarken, şirketin iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini de pekiştiriyor.

"HER BİR CO2 TASARRUFU ÖNEMLİDİR"

BMW'nin, Finlandiyalı enerji şirketi Neste ile işbirliği yaparak geliştirdiği bu yeni uygulama, fosil yakıt kullanımını azaltmayı amaçlıyor. HVO 100, bitkisel yağların hidrojenle işlenmesiyle elde edilen, daha düşük CO2 emisyonlarına sahip bir biyoyakıttır. Şirket yetkilileri, bu adımın iklim koruma adına büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, "Her bir CO2 tasarrufu önemlidir" ifadesini kullandı.

Almanya'daki birçok benzin istasyonunun uzun süredir bu biyoyakıtı sunduğu belirtiliyor. Ancak BMW'nin adımı, daha geniş bir üretim stratejisinin parçası olarak görülüyor. Bu sayede, dizel araçların çevresel etkisi minimuma indirgenirken, şirketin fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltılacak

BMW, bu hamlesiyle sadece çevreye duyarlı bir üretim süreci başlatmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki araç üretimi ve yakıt stratejileriyle ilgili yeni bir yönelim de ortaya koyuyor. Şirket, elektrikli araçlarla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. BMW, gelecekte içten yanmalı motora sahip olmayan tüm BMW M modellerinde dört farklı elektrik motoru kullanmayı planlıyor. Bu, şirketin performans odaklı geleceğinde elektrikli motorları merkezine alarak, sıfır emisyonlu sürüşü desteklemesi anlamına geliyor.

BMW, ELEKTRİKLİ ARAÇ KONUSUNDA ACELE ETMİYOR

Ancak BMW, elektrikli araç devrimine hemen geçiş yapmayı planlamıyor. Şirket, elektrikli ve içten yanmalı araçları uzun yıllar paralel olarak sunmayı sürdürecek. Şu anda elektrikli otomobil pazarında önemli bir oyuncu olan BMW, içten yanmalı araç satışlarına da devam ediyor. Bu stratejinin ekonomik olarak nasıl sürdürülebilir olacağına dair yapılan açıklamalar, üretim süreçlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyor. BMW'nin üst düzey yetkilisi Bernd Körber, benzinli, elektrikli ve hibrit araçların tek bir üretim hattında üretilmesinin, şirkete önemli ekonomik faydalar sağladığını ve müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verme kapasitesini artırdığını vurguladı.

BMW'nin bu stratejisi, otomotiv endüstrisinin geleceğine dair önemli bir işaret teşkil ediyor. Hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik verimlilik arasındaki dengeyi kurarak, şirket geleceğin otomobil pazarına sağlam bir şekilde adım atmayı hedefliyor. Bu yenilikçi üretim modeli, diğer otomobil üreticilerine de örnek olabilir ve daha geniş çapta biyoyakıtların kullanılmasıyla dünya çapında bir dönüşüm sürecine katkı sağlayabilir.