BMW, Mercedes ve Volkswagen, Çinli otomobillere 'ek vergi' istemiyor

12 Haziran 2024 10:46 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:46

Avrupa'da son yıllarda Çinli otomobil üreticilerinin hızla artan varlığı, pazar dinamiklerini adeta altüst etti. Bu duruma tepki gösteren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin üretimi elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatacaklarını açıklamıştı.

Küresel pazarların Çinli otomobillerle dolup taştığını belirten Leyen, bu araçların büyük devlet sübvansiyonları sayesinde daha ucuz fiyatlarla satılabildiğine dikkati çekti. "Bu durum pazarımızı bozuyor" değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ, 'EK ÇİNLİ VERGİSİ' GETİREBİLİR

Bu hafta içinde Avrupa Birliği'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik ek vergiler duyurması bekleniyor. Fakat Avrupa merkezli otomobil üreticileri bu durumdan pek hoşnut değil.

BMW, Mercedes ve Volkswagen gibi firmalar, AB'nin attığı bu adımın ardından Çin'in misilleme yapması ve bu misillemenin de Çin pazarındaki satışlarına zarar vermesinden korkuyor.

"ÇİN MİSİLLEME YAPARSA İŞİMİZ ZORLAŞIR"

BMW Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Zipse yatırımcılara, sektörün korumacılığa ihtiyacı olduğuna inanmadığını ve ticaret savaşına girmenin "çok hızlı bir şekilde kendi topuğumuza sıkmak" anlamına geldiğini söyledi.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume de ilave gümrük vergilerini gereksiz bulan isimler arasında yer alıyor. Stellantis Başkanı Carlos Tavares ise Çinli elektrikli araçlara yönelik olası vergileri "bu yola giren ülkeler için büyük bir tuzak" olarak değerlendiriyor.

AB, ABD KADAR SERT OLMAYACAK

Avrupa Birliği'nin, ek vergi konusunda ABD kadar sert olması beklenmiyor. Halihazırda, AB dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergileri yüzde 10 iken, analistler Çinli elektrikli araçlara yüzde 10-25 oranında ilave vergi uygulanacağını umuyor.

BEYAZ SARAY, VERGİYİ YÜZDE 100'E ÇIKARMIŞTI

ABD hükümeti, geçtiğimiz ay Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerini dört katına çıkararak yüzde 25'ten yüzde 100 seviyesine çekmişti.