BMW'den tarihi değişiklik! Benzinli araçlardaki harf kalkıyor

01 May 2024 13:55 - Güncelleme : 01 May 2024 14:20

BMW, insanlık için küçük ama elektrikli araç pazarı için büyük bir değişiklik yaptı. Artık benzinli araçlarındaki "i" harfini elektrikli modellerle karıştırılmaması için kullanmayı bırakacak.

BMW'nin araçlarını nasıl kategorize ettiğini birçok kişi biliyordur. Benzinli modellerde "i" harfi bulunurken, dizel motorlular "d" harfi ile gösterilmekte. Enerji verimliliğini ifade eden "E" harfi eskiden tork ve RPM açısından optimize edilmiş versiyonlarda vardı, şimdi hibritlerde karşımıza çıkıyor.

'İ' ELEKTRİKLİ BMW'YE ÖZEL KALACAK

Marka, odağını artık model serisinin önünde "i" harfinin kullanıldığı elektrikli araçlara kaydırdığı bir değişim sürecinden geçiyor. Bunun bir parçası olarak da benzinli ile elektrikli araçları arasındaki kafa karışıklığını önlemek için benzinlilerde artık "i" harfini kullanmayacak.

BMW Marka ve Ürün Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Bernd Körber, BMWBlog sitesine, "İ harfini, elektrikli bir araba kullandığınızı gösteren bir imza olarak tutmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

DEĞİŞİKLİK BU YIL YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

BMW'nin 1 Serisi, 2 Serisi ve X3'te güncellemeler planlaması nedeniyle bu değişimin 2024 yılında görülmeye başlayacağı öngörülüyor.

Dizel modellerin hala 'D' harfini kullandığı ve plug-in hibritlerin 'E' ile tanımlandığı göz önüne alındığında, BMW'nin yeni bir isimlendirmeyi benimsemesi mantıklı görünse de daha önce hiçbir ek harf içermeyen modeller sattığını da belirtmekte fayda var. Dolayısıyla benzinlilerde de böyle bir durum geçerli olabilir.