BMW'den tarihi karar! Sevilen otomobilinin fişini çekiyor

22 Temmuz 2024 09:54 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:54

TOGG referans oluyor, imzalar atılıyor! BMW ve dünyaca ünlü 4 otomobil markasıyla sıcak temas

TOGG referans oluyor, imzalar atılıyor! BMW ve dünyaca ünlü 4 otomobil markasıyla sıcak temas

Yenilenen BMW X3 (G45) geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı ve kullanıcılar, Alman şirketin bu adımından sonra ise yeni nesil "X3 M" modelinin çıkış tarihini beklemeye başlamıştı. Ancak BMWBlog'un haberine göre, yeni X3 M'i bekleyenlerin hevesi kursağında kalacak.

Şu ana kadar G97 kod adıyla bilinen ve F97 X3 M'in potansiyel halefi olarak görülen otomobilin üretimden kaldırılacağı öne sürüldü. Bunun sebebi ise: sürpriz olmadığı üzere BMW'nin var gücüyle ilk elektrikli iX3 M modelini piyasaya sürmeye odaklanması.

Eğer elektrikli otomobillerden uzaksanız ve benzinli motoru tercih edenlerdenseniz, X3 M50 modeli B58 motorundan daha fazla güç sunarak model gamının en güçlü üyesi olacak.

YENİ "BMW X3 M" GELMEYECEK

Tarihsel olarak, BMW üretim serilerinin M varyantları temel modelden 1 ila 2 yıl sonra ortaya çıkıyor ve tipik prototipleri yolda veya Nürburgring çevresinde görülüyor. Ancak yeni X3 M'de henüz bunların hiçbiri gerçekleşmedi.

Motor1'in aktardığına göre X3 M, piyasadaki en eğlenceli SUV'lerden biriydi. Turboşarjlı sıralı altı motoru ile 510 bg güç sunan X3 M Competition, 100 km/s hıza 3.7 saniyede ulaşabiliyordu.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio'nun da gitmesi ve Porsche Macan'ın elektriğe dönmesiyle birlikte yüksek performanslı kompakt lüks SUV pazarı giderek daralıyor.

Yine de, Bavyeralı üreticinin bu raporları henüz doğrulamadığını belirtmeden geçmeyelim. X4'ün pabucunun dama atılmasıyla birlikte X3 M'in geleceği de karanlık görünüyor olsa da, şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşabiliriz.

ELEKTRİKLİ BMW İX3 M NASIL OLACAK?

Kod adı ZA5 olan elektrikli BMW iX3 M hakkında şu ana kadar çok fazla şey bilinmiyor.

Neue Klasse mimarisine dayandığı, en az 600 beygir gücüne sahip olacağı, mevcut BMW elektrikli araçlarından yüzde 30 daha fazla menzil, daha hızlı şarj ve panoramik ekran gibi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.