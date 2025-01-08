BMW'nin yeni nesil iDrive sistemi görücüye çıktı: Panoramik ekran çağı başlıyor

08 Ocak 2025 15:06 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:06

BMW, CES 2025 etkinliğinde, gelecekteki tüm modellerinde yer alacak Panoramic iDrive sistemini duyurdu. Yeni sistem, panoramik ön cam ekranı, paralelkenar bilgi-eğlence paneli ve yapay zeka destekli işletim sistemiyle sürüş deneyimini geliştiriyor.

BMW​, CES 2025 etkinliğinde yapığı bir tanıtım lansmanı ile uzun zamandır beklenen Panoramic iDrive sisteminin son halini görücüye çıkardı. Gelecekteki tüm BMW modellerinde yer alacak olan bu sistem, otomobilin ön camı boyunca uzanan panoramik ekranı, paralelkenar şeklindeki bilgi-eğlence ekranı ve sürücü için tasarlanmış baş üstü ekranıyla geliyor.

PANORAMİC İDRİVE NELER SUNUYOR?

Yeni iDrive sisteminin kalbinde, BMW'nin "Operating System X" adını verdiği yeni nesil işletim sistemi yatıyor. Yapay zeka destekli sesli komutlar ve geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzü sunan sistemin öne çıkan özellikleri şunlar:

Paralelkenar dokunmatik ekran: Merkezde yer alan büyük ve ilginç geometrik tasarıma sahip dokunmatik ekran, üç boyutlu harita görüntüleri, widget'lar ve klima kontrollerini bir araya getiriyor.

Merkezde yer alan büyük ve ilginç geometrik tasarıma sahip dokunmatik ekran, üç boyutlu harita görüntüleri, widget'lar ve klima kontrollerini bir araya getiriyor. Panoramik ön cam ekranı: Ön cam boyunca uzanan bu ekran, hız, çalan müzik, rüzgar yönü gibi bilgileri ve uyarıları sürücüye sunuyor. Ayrıca bu bilgiler kullanıcı tercihlerine göre özelleştirilebiliyor.

Ön cam boyunca uzanan bu ekran, hız, çalan müzik, rüzgar yönü gibi bilgileri ve uyarıları sürücüye sunuyor. Ayrıca bu bilgiler kullanıcı tercihlerine göre özelleştirilebiliyor. Baş üstü ekran: Sürücünün görüş alanında yer alan ekran, önemli bilgileri yansıtarak dikkat dağınıklığını en aza indiriyor.

Yeni iDrive, BMW'nin navigasyon için özel olarak geliştirdiği büyük dil modelini de içeriyor. Bu sayede kullanıcılar, doğal konuşmalar yoluyla rota tarifi alabiliyor. "Şehir dışına çıkarken Sport Modu'nu etkinleştir" gibi önerilerle sürüş deneyimi daha da kişisel hale geliyor. Bu arada Android Auto ve Apple CarPlay desteği Panoramic iDrive sisteminde de devam edecek.