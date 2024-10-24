Boeing işçileri, greve devam edip etmeyeceklerine karar verdi! Yüzde 35 zam teklif edilmişti

24 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:40

Boeing işçileri, düşük maaş nedeniyle bir süredir grev yapıyor. Şirketin ciddi maddi kayıplar yaşadığı belirtilirken, işçiler talepleri karşılanana kadar mücadele edeceklerini vurguluyor. Son olarak yüzde 35'lik bir maaş artışı teklif edilmişti. İşçiler greve devam edip etmeyeceklerini açıkladı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing​'in grevdeki işçileri, şirkete sunulan %35'lik maaş artışı​ teklifini geri çevirdi. Uluslararası Makineciler ve Havacılık İşçileri Sendikası (IAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, üyelerin %64'ü bu teklife "hayır" dedi. 13 Eylül'den bu yana süren grevde, Boeing'in 30 binden fazla çalışanı yer alıyor.

ÇALIŞANLARIN TALEPLERİ KARŞILANMADI

Boeing'in işçilere sunduğu yeni teklif, dört yıllık bir dönem için maaşlarda %35 oranında bir artışı içeriyordu. Ancak işçiler​, yıllardır süren fedakarlıklarının karşılığını hâlâ tam olarak almadıklarını belirterek bu teklifi reddetti. Sendika temsilcileri, "10 yıldır süren fedakarlıklar sonrası hâlâ geri kazanmamız gereken çok şey var. Müzakerelere hızlıca geri dönmeyi umut ediyoruz" açıklamasında bulundu. İşçilerin, şirkete yıllar boyunca yaptıkları uyarılara rağmen taleplerinin karşılanmadığını ve bu grevin "çalışma demokrasisinin" bir göstergesi olduğunu vurguladılar.

BOEİNG ZOR DURUMDA

Boeing CEO'su Kelly Ortberg, işçilerin teklifi reddetmesinin ardından şirketin ciddi kayıplarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ortberg, şirketin şu ana kadar yaklaşık 6 milyar dolar zarar ettiğini ve Boeing'in bir dönüm noktasında olduğunu söyledi. Şirketin itibarının, üretim sorunları ve güvenlik kaygıları nedeniyle sarsıldığını ve bunu düzeltmek için yoğun bir şekilde çalıştığını ekledi. "Bu büyük bir gemi ve dönmesi zaman alacak, ama döndüğünde yeniden büyük olma kapasitesine sahip" dedi.

İŞÇİLER PES ETMİYOR

Bu, işçilerin Boeing'in sunduğu anlaşmayı ikinci kez reddedişi. Bir önceki teklif, işçilerin %95'inin oyuyla reddedilmişti. Boeing, işçilerin son teklifi geri çevirmesiyle ilgili yorum yapmayı reddetti.

GREV​ DEVAM EDİYOR

Sendika yetkilileri, işçilerinin yıllardır kötü muamele gördüğünü ve bunun sonuçlarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Boeing çalışanları ise, haklarını alana kadar mücadelenin devam edeceğini vurguluyor. Grevin ne kadar süreceği ve tarafların ne zaman anlaşmaya varacağı ise belirsizliğini koruyor.