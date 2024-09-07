Boeing Starliner aracı Dünya'ya döndü! Uzayda mahsur kalan astronotlar ise 2025'i bekliyor

07 Eylül 2024 14:35 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 14:37

Boeing Starliner uzay aracı, teknik arızalar nedeniyle astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams olmadan boş olarak Dünya'ya döndü. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotları 2025 Şubat'ına kadar SpaceX aracıyla geri getirmeyi planlıyor.

Boeing Starliner uzay aracı, NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur bıraktıktan sonra boş bir şekilde Dünya'ya döndü. Daily Mail'in haberine göre uzay kapsülü, ISS'den ayrılmasının ardından bugün yerel saatle 04.00'da ABD'nin New Mexico eyaletindeki White Sands Uzay Limanı'na iniş yaptı.

BOEING STARLINER ARACI, DÜNYA'YA BOŞ DÖNDÜ

Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams ile birlikte yaklaşık bir hafta sürecek bir test görevi için haziran ayında fırlatılan uzay aracının Dünya'ya çok daha erken dönmesi gerekiyordu. Ancak beklenmedik itici arızaları ve helyum sızıntıları bu planları altüst etti. NASA, ikiliyi Elon Musk'ın SpaceX'ine ait bir uzay aracıyla geri getirmenin daha güvenli olduğuna karar verdi.

SpaceX'in bir sonraki planlanan uçuşu gelecek yıl şubat ayına kadar olmayacak. Yani Wilmore ve Williams altı ay daha uzayda mahsur kalacak.

2 defa ertelenmesinin ardından Boeing Starliner aracı, 5 Haziran'da 2 NASA astronotunu uzaya taşımıştı. Araçta helyum sızıntısı tespit edilmiş ve yapılan incelemelerde de sorunun kaynağı bulunamayınca aracın dönüşü 4 defa ertelenmişti.

NASA, arıza devam ederken 2 astronotunu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar verdi ve sonuç olarak Starliner gezegene otomatik pilotla boş olarak indi. 2025 Şubat ayına kadar uzayda tutulacağı açıklanan astronotlar, 8 aydan fazla ISS'de kalmış olacaklar.