Boeing Starliner'de skandal: Uzayda mahsur kalan astronotların dönüşü yine ertelendi

22 Haziran 2024 12:24 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 12:24

Boeing, Starliner mekiğini defalarca başarısız denemenin ardından haziran ayının başında başarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatmıştı.

Atlas V roketiyle fırlatılan uzay aracı normal şartlarda test uçuşunu tamamladıktan sonra 14 Haziran'da dünyaya dönecekti. Fakat Starliner uzay aracı, gemide çeşitli arızalar yaşanmasından ötürü yerinden çıkamadığından dönüşü sürekli olarak erteleniyor.

BOEING STARLINER YİNE ERTELENDİ

NASA yaptığı açıklamada, Starliner gemisinin önümüzdeki hafta için planlanan Dünya'ya dönüşünü tekrardan erteledi. Böylece daha önce belirlenen hedef tarih olan 26 Haziran'ın aksine, araç en az 2 Temmuz'a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bağlı kalacak.

Bu süre zarfında, Boeing ve NASA'nın teknik ekipleri araçta ortaya çıkan çeşitli sorunları ele alacak. Starliner'in 28 reaksiyon kontrol sistemi iticisinin beşi sorunlu, bunlardan dört tanesi sonunda tekrar aktive edilmişti.

Ekip üyeleri Starliner'in tahrik sisteminde ise beş adet küçük helyum sızıntısı fark etmişti ancak bunlardan biri fırlatmadan önce tespit edilmiş olmasına rağmen ciddi bir sorun olarak görülmemişti. Starliner'in dünyaya dönüşü şu ana kadar iki kez ertelendi.