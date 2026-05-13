Boeing’e 737 MAX suçlaması: Satmak için güvenlik sorunlarını bilerek sakladı

PİLOT EĞİTİMİ MALİYETİ BELİRLEYİCİ OLDU

İddialara göre Boeing’in en çok önem verdiği konulardan biri pilot eğitimi maliyetiydi. Şirket, mevcut 737 pilotlarının ek simülatör eğitimine gerek kalmadan 737 MAX’e geçebileceğini savunuyordu. Çünkü simülatör eğitimi zorunlu hale gelseydi, hava yolu şirketleri için maliyetler artacak ve bu da uçağın satış gücünü zayıflatacaktı. Üstelik Boeing o dönem Airbus’ın A320 ailesiyle sert bir rekabet içindeydi. LOT’un eski yöneticilerinden Maciej Wilk de mahkemede, Boeing’in en güçlü satış argümanlarından birinin bu olduğunu söyledi: Ek ve pahalı pilot eğitimi gerekmeyecekti.