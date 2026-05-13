Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Boeing’e 737 MAX suçlaması: Satmak için güvenlik sorunlarını bilerek sakladı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:33
1
Boeing’e 737 MAX suçlaması: Satmak için güvenlik sorunlarını bilerek sakladı

Boeing’in 737 MAX modeli, aradan yıllar geçmesine rağmen şirketin peşini bırakmıyor. 2018 ve 2019’da yaşanan iki ölümcül kaza sonrası dünya genelinde yere indirilen uçaklar, bu kez Polonya’nın önde gelen hava yolu şirketi LOT Polish’in açtığı davayla gündemde. LOT’a göre Boeing, 737 MAX’i satabilmek için uçağın güvenlik sorunlarını biliyordu ama bunları müşterilerinden sakladı.

2
Boeing’e 737 MAX suçlaması: Satmak için güvenlik sorunlarını bilerek sakladı

DAVA SEATTLE’DA GÖRÜLÜYOR

ABD’nin Seattle kentindeki federal mahkemede görülen davada LOT’un avukatları, Boeing’in 2016’daki satış kampanyası sırasında 737 MAX’e ilişkin kritik bilgileri hava yolu şirketleriyle paylaşmadığını savundu. LOT tarafı, o dönem mali sıkıntılardan çıkmaya çalışan şirketin; düşük maliyet, yakıt verimliliği ve kolay pilot geçişi gibi vaatlerle 737 MAX’e yönlendirildiğini belirtiyor. Ancak sonrasında yaşanan kriz, şirketin toparlanma planlarını da ciddi biçimde sekteye uğrattı.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE MCAS VAR

Davanın en kritik başlığı ise MCAS adı verilen uçuş kontrol sistemi. Boeing mühendisleri, 737 MAX’in bazı koşullarda burnunu yukarı kaldırma eğilimi gösterdiğini fark edince bu sorunu yazılımla çözmek istedi. MCAS da bu amaçla geliştirildi. Sistem, gerekli gördüğünde uçağın burnunu otomatik olarak aşağı indiriyordu. LOT’un iddiasına göre Boeing, bu sistemin kapsamı ve uçuş testlerinde ortaya çıkan sorunlar hakkında FAA’ye tam bilgi vermedi.

3
Boeing’e 737 MAX suçlaması: Satmak için güvenlik sorunlarını bilerek sakladı

PİLOT EĞİTİMİ MALİYETİ BELİRLEYİCİ OLDU

İddialara göre Boeing’in en çok önem verdiği konulardan biri pilot eğitimi maliyetiydi. Şirket, mevcut 737 pilotlarının ek simülatör eğitimine gerek kalmadan 737 MAX’e geçebileceğini savunuyordu. Çünkü simülatör eğitimi zorunlu hale gelseydi, hava yolu şirketleri için maliyetler artacak ve bu da uçağın satış gücünü zayıflatacaktı. Üstelik Boeing o dönem Airbus’ın A320 ailesiyle sert bir rekabet içindeydi. LOT’un eski yöneticilerinden Maciej Wilk de mahkemede, Boeing’in en güçlü satış argümanlarından birinin bu olduğunu söyledi: Ek ve pahalı pilot eğitimi gerekmeyecekti.

4
Boeing’e 737 MAX suçlaması: Satmak için güvenlik sorunlarını bilerek sakladı

İKİ KAZADA 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

LOT, MCAS kaynaklı risklerden habersiz şekilde ilerleyen yıllarda teslim almak üzere 15 adet 737 MAX için kiralama anlaşması yaptı. Ancak 2018’de Endonezya’da Lion Air Flight 610, 2019’da ise Etiyopya’da Ethiopian Airlines Flight 302 düştü. İki kazada toplam 346 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra yapılan incelemelerde MCAS sisteminin kazalarda önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Kazaların ardından 737 MAX uçakları dünya genelinde yaklaşık 20 ay boyunca uçuştan men edildi. Boeing bu süreçte sistemi yeniden tasarlamak ve pilot eğitimlerini güncellemek zorunda kaldı.

5
Boeing’e 737 MAX suçlaması: Satmak için güvenlik sorunlarını bilerek sakladı

BOEİNG SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Boeing ise LOT’un iddialarını kabul etmiyor. Şirketin avukatları, LOT’un bugün hâlâ 737 MAX uçurmaya devam ettiğini belirterek bunun “dolandırıldığını iddia eden bir şirketin davranışıyla çeliştiğini” savunuyor. Boeing ayrıca kazalardan sonra kurbanların ailelerine milyarlarca dolar ödeme yaptığını ve yere indirme sürecinden zarar gören birçok hava yolu şirketiyle mahkeme dışında anlaşmaya vardığını vurguluyor.

6
Boeing’e 737 MAX suçlaması: Satmak için güvenlik sorunlarını bilerek sakladı

HAVACILIK SEKTÖRÜ İÇİN KRİTİK DAVA

LOT’un açtığı dava yalnızca iki şirket arasındaki bir hukuki mücadele değil. Polonyalı şirket, 737 MAX kazalarıyla bağlantılı olarak Boeing’i mahkemeye taşıyan ve davayı doğrudan duruşma aşamasına götüren ilk hava yolu şirketi oldu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.