Bomba iddia: Apple elektrikli otomobil sektörüne geri dönebilir, ama başka şekilde

07 May 2024 12:52 - Güncelleme : 07 May 2024 12:56

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Teknoloji devi Apple, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığını bildiğimiz elektrikli otomobil projesini ('Project Titan' kod adıyla biliniyor) iptal etmişti. Ancak elektrikli araç sektörüne geri dönmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

DigiTimes tarafından aktarıldığı kadarıyla şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir elektrikli otomobil üreticisi ile ortaklık kurma olasılığını değerlendiriyor. Adaylar arasında, genel merkezi Michigan eyaletindeki Plymotuh şehrinde bulunan Rivian'ın adı geçiyor.

APPLE İLE RIVIAN ORTAK MI OLACAK?

Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan raporda, Apple'ın kendi otomobilini üretmek yerine başka bir şirketle ortak bir araba çıkarmak istediği ve bu kapsamda da Rivian'ı gözüne kestirdiği öne sürülüyor.

Şu an için bilinen başka bir ayrıntı bulunmuyor. Apple ile Rivian arasındaki potansiyel bir ortaklığın nasıl olacağı, dahası iPhone üreticisi istese bile Rivian'ın bunu kabul edip etmeyeceği de belli değil.

APPLE YÖNETİCİSİ RIVIAN'A GEÇMİŞTİ

Şunu da hatırlatmakta fayda var: Ocak ayında Apple'ın donanım mühendisi DJ Novotney, şirketten ayrılarak Rivian'a katılmıştı. iPhone, iPad, Apple Watch gibi ürünler üzerinde imzası bulunan Novotney, Project Titan'da da görev almıştı.

DJ Novotney şu anda Rivian CEO'su RJ Scaringe'ye doğrudan bağlı olarak çalışıyor ve şirketin araç programlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Apple Car iptal edilmeseydi 5. Seviye Otonom Sürüş Teknolojisi ile donatılmış olarak gelecekti. Bu da insan müdahalesine hiç ihtiyaç duymadan, arabanın tamamen sürücüsüz bir şekilde gitmesini sağlayacaktı. Şirket bu hususta Rivian'a destek olabilir ve teknolojisini Rivian'ın modellerinde hayata geçirebilir.