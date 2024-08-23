Boston Dynamics'ten yeni Atlas videosu geldi: Artık şınav çekebiliyor

23 Ağustos 2024 15:58 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 16:01

Boston Dynamics, robot teknolojisinin sınırlarını zorlayan bir adım atarak elektrikli Atlas robotunun en son güncellemesini duyurdu. Yeni versiyon şınav çekme yeteneğiyle dikkat çekiyor ve bu özelliğiyle "BRATlas" adıyla anılıyor.

Gelişmiş robot teknolojisinin son örneği olarak değerlendirilen bu özellik, bir konferansta gösterilen kısa video ile ilk kez tanıtılmıştı. Şirket yeniliği resmi YouTube kanalında da paylaştı.

Boston Dynamics, elektrikli Atlas robotunu bu yılın nisan ayında piyasaya sürmüştü. Şirket, lansmanda yaptığı açıklamada "Elektrikli Atlas, önceki nesillerimizden daha güçlü olacak ve daha geniş bir hareket aralığı sunacak." açıklamasında bulunmuştu.

BOSTON DYNAMİCS "ATLAS" ROBOTOUNUN ÖZELLİKLERİ

Elektrikle çalışan yeni Atlas, gelişmiş bir kontrol sistemi ve daha fazla güç ve denge sağlayan son teknoloji ürünü bir donanımla donatıldı. Bu sayede insan vücudunun yeteneklerini yansıtan hassas kontrol ve koordinasyon gerektiren bir görev olan şınav çekebiliyor.

Interesting Engineering sitesinin değerlendirmesine göre, şınav çekme yeteneği küçük bir özellik gibi görünse de Atlas'ın arkasındaki karmaşık mühendisliği gözler önüne sermesi bakımından oldukça önemli.

Boston Dynamics, web sitesinde "Atlas programının bir sonraki nesli, on yıllarca süren araştırmaların üzerine inşa ediliyor ve en yetenekli, kullanışlı mobil robotları sunma taahhüdümüzü ilerletiyor." şeklinde açıklamada bulundu.

Robotun elektrikli aktüatörleri ve sensörleri, ağırlık dağılımı, denge ve hareketi yöneterek istikrar sağlıyor. Ayrıca gerçek zamanlı algılama teknolojisi sayesinde Atlas, çevresini derinlik sensörleri ile tarayarak nokta bulutları oluşturabiliyor.

Boston Dynamics, "Atlas'ı insansı form faktörünün potansiyelini keşfetmek için kullanıyoruz ve robotun tüm vücudundan yararlanarak zarafet, hız ve beceriyle hareket etmesini sağlıyoruz." dedi.

Bu etkileyici el becerisi, robotların zorlu ortamlarda gezinmesi veya insan benzeri hassasiyet gerektiren görevleri yerine getirmesi gerekebilecek hem endüstriyel hem de hizmet sektörlerinde daha karmaşık uygulamalar için olanaklar sunuyor.

Şirket, "Atlas, hayatımızda yaygın olarak yer alması için gereken hareket kabiliyetine, algıya ve zekaya sahip yeni nesil robotları geliştirme çabalarımızın bir göstergesidir." diye vurgu yapmıştı.