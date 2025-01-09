Bozuk para boyutundaki yapay zekalı cihaz dünyanızı değiştirecek! Sizin yerinize "düşünüyor"

09 Ocak 2025 17:04 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:12

CES 2025'te tanıtılan yapay zeka destekli giyilebilir cihaz Omi, madeni para kadar küçük olmasına karşın "10 parmağında 10 marifet var" denecek kadar yetenekli. Sahibine etrafta olan bitenlerle alakalı gerçek zamanlı olarak bilgi veriyor, konuşmalara nasıl yanıt vermesi gerektiğini söylüyor. Yani kullanıcının yerine düşünüyor.

Yapay zeka (AI) destekli giyilebilir cihaz Omi, ABD​'nin Las Vegas​ şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (Consumer Electronic Show - CES 2025) etkinliğinde tanıtıldı. Madeni para büyüklüğünde ve çok yönlü tasarımıyla dikkat çeken bu cihaz, kullanıcılarına günlük hayatlarında asistanlık yapmayı vaat ediyor.

San Francisco merkezli Based Hardware tarafından geliştirilen Omi, açık kaynaklı bir yapıya sahip. Bu sayede cihazın kullanımını kendi kafanıza göre özelleştirebiliyorsunuz. Şirket, projeyle ilgilenen geliştiriciler için özel Developer Kit'ler sunuyor.

YAPAY ZEKA ASİSTANI OMİ, NE ÖZELLİKLER SUNUYOR?

Omi; başa yapıştırılabilen, kıyafete takılabilen veya kolye olarak kullanılabilen bir tasarıma sahip. Üreticilerin iddiasına göre, dahili pili sayesinde birkaç gün boyunca tek şarjla çalışabiliyor ve insan seviyesinde ses tanıma yeteneğine sahip bir mikrofon içeriyor. Cihazın öne çıkan özellikleri şu şekilde:

Anlık özetleme ve analiz: Yapay zeka, toplantılar, sohbetler veya sesli notlar gibi durumları anında özetleyip, önemli noktaları belirtebiliyor.

Yapay zeka, toplantılar, sohbetler veya sesli notlar gibi durumları anında özetleyip, önemli noktaları belirtebiliyor. Canlı transkripsiyon: Toplantı veya konuşmaların metne dönüştürülmesiyle zaman kazandırıyor.

Toplantı veya konuşmaların metne dönüştürülmesiyle zaman kazandırıyor. Çevrim dışı kullanım: En önemlisi, internet bağlantısı olmadığında bile çalışabiliyor. Örneğin ses kaydı yapabiliyor ve tekrar internete bağlandığında otomatik olarak sesi yazıya çevirebiliyor.

Omi'nin kişiselleştirilebilir yapısı, sorularınızı yanıtlamak, e-posta göndermek veya planlama yapmak gibi görevlerde yanınızda olmasını sağlıyor. Ayrıca Google Takvim, Notion ve Google Drive gibi 250'den fazla popüler uygulamayla da entegre çalışabiliyor.

SİZİN YERİNİZE DÜŞÜNÜYOR

Omi'nin kullanımını gösteren bir demo videosu paylaşıldı. Videoda cihazı takan bir adamın yanındaki kızlar, kendi aralarında adamın çok tatlı olduğuyla ilgili konuşuyor. Bunu duyan Omi, sahibine "Kız, Fransızca olarak senin tatlı olduğunu söyledi" diyor ve kendisinin de kıza Fransızca "Teşekkür ederim sen de tatlısın" diye cevap vermesi gerektiğini söylüyor.

Tabii 7/24 hayatınızın içinde olabilecek bir cihazda en önemli konulardan bir tanesi de gizlilik ve güvenlik. Omi'nin üreticileri bunu da düşünmüş ve gizliliği öncelikli hale getirmiş durumdalar. Cihazda toplanan veriler şifreleniyor ve kullanıcılar, Omi uygulaması üzerinden tek bir tıklamayla tüm verileri silebiliyor. Ayrıca cihaz kaybolsa bile kullanıcılar konuşmalarına uzaktan erişebiliyor ve silebiliyor.

Ayrıca Omi'nin üreticileri, 2025'in ikinci çeyreğinde beyin-bilgisayar arayüzü modülünü de piyasaya süreceklerini açıkladı. İlk 5 bin siparişi veren kullanıcılar, bu modülü satın alma önceliğine sahip olacak. Omi şu anda 89 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Cihazı kullanmak için ek bir abonelik ücreti gerekmiyor. Ön sipariş veren kullanıcılar, cihazlarını 2025'in ikinci çeyreğinde teslim alacak.