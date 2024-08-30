Brezilya X'i (Twitter) kapatmaya hazırlanıyor! Elon Musk'a çağrı geldi

30 Ağustos 2024 18:27 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 18:32

Brezilya'nın Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu X'e (eski ismiyle Twitter) ülkede yasal bir temsilci ataması için verdiği 24 saatlik süreyi tamamladı. Mahkeme, bu süre içinde atama yapılmazsa platforma erişimin engelleneceğini bildirmişti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, konu hakkında yaptığı açıklamada, X'in sahibi Elon Musk'a, Yüksek Mahkeme kararlarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Brezilya'da X platformuna yerel saatle bu sabah itibarıyla hala erişilebiliyor. X, dün yaptığı bir açıklamada, Yüksek Mahkeme tarafından kendilerine yasal bir temsilci ataması için süre tanınmasının ardından, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in "kısa süre içinde" platformun kapatılması yönünde karar vereceğini öngördüklerini ifade etmişti.

YASAL TEMSİLCİ İNADI DEVAM EDİYOR

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu internet şirketinin Brezilya'daki banka hesaplarının da dondurulmasına hükmetti. Reuters'a bilgi veren bir kaynak, kararın Brezilya'da X'in yasal bir temsilcisinin bulunmamasına karşı bir tepki olduğunu belirtti.

VPN İLE X'E GİRİŞ SAĞLANIYOR

Brezilya'nın internet hizmetlerini düzenleyen yasalara göre, sosyal medya platformlarının ülkede bir temsilci bulundurmaları zorunlu. Yüksek Mahkeme Hakimi Moraes'in X'in erişimini engellemek amacıyla, telekomünikasyon şirketlerine X'in trafiğini durdurmaları için talimat vermesi gerekiyor. Ancak bu engelin, VPN kullanımıyla aşılabileceği ifade ediliyor.

X MAHKEMENİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİ

Brezilya’da Yüksek Mahkeme, ülkenin eski devlet başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen ve Lula'nın seçilmesi sonrası Kongre binası gibi bir dizi hükümet binasına baskınlarla bağlantılı olarak yürütülen 'darbe girişimi' soruşturmasına ilişkin X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini istemişti. Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.