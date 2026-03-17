Bu Chrome eklentisini hemen kaldırın: 1 milyondan fazla kullanıcısı vardı

Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Mart 17, 2026 10:36
1
Google Chrome’un popüler uzantılarından “Save Image as Type”, zararlı kod içerdiği gerekçesiyle engellendi ve mağazadan kaldırıldı. Uzmanlara göre eklenti, kullanıcı fark etmeden satış ortaklığı kodlarını değiştirerek arka planda haksız kazanç sağlıyordu.

2
İnternette gezerken beğendiğiniz bir görseli kaydetmek istiyorsunuz, ama karşınıza yine o can sıkıcı “.webp” formatı çıkıyor. Pek çok kullanıcı için tanıdık bir sorun bu. İşte tam da bu yüzden milyonlarca kişi, görselleri PNG ya da JPG gibi formatlarda kaydetmeye yarayan “Save Image as Type” adlı Chrome uzantısını tercih ediyordu. Pratikti, hızlıydı, işe yarıyordu.

3
GOOGLE UZANTIYI ANİDEN ENGELLEDİ

Uzun süredir yaygın biçimde kullanılan bu eklenti, Google tarafından zararlı yazılım barındırdığı gerekçesiyle engellendi. Ardından da resmi Chrome Web Mağazası’ndan tamamen kaldırıldı.

4
Eğer bu uzantıyı tarayıcısına kuran 1 milyonu aşkın kullanıcıdan biriyseniz, son günlerde açılışta çıkan “Bu uzantı zararlı yazılım barındırıyor ve güvenli değil” uyarısını görmüş olmanız yüksek ihtimal. Asıl dikkat çeken nokta ise şu: Yıllardır kullanılan, yüksek puanlar alan ve zaman zaman Google tarafından öne çıkarılan bir uzantı nasıl oldu da bir anda güvenlik riski haline geldi?

5
ARKA PLANDA GİZLENEN SİSTEM ORTAYA ÇIKTI

Siber güvenlik uzmanlarının ve Reddit’teki bazı geliştiricilerin yaptığı kod incelemeleri, uzantının arka planında çalışan gizli bir yapıyı ortaya koydu. İddiaya göre eklentiye sonradan eklenen zararlı bir dosya, yani “inject.js”, kullanıcıdan habersiz şekilde görünmez bir pencere açıyor ve bu yolla çeşitli sitelerde işlem yapıyordu.

Buradaki amaç doğrudan cihazı ele geçirmekten çok, kullanıcı trafiğini kendi çıkarına yönlendirmekti.

6
500'DEN FAZLA SİTEDE KOMİSYON OYUNU

İncelemelere göre uzantı; Amazon ve Best Buy gibi büyük e-ticaret siteleri dahil 500’den fazla internet sitesine gizlice erişim sağlıyordu. Sonrasında da kullanıcıların tarayıcısındaki satış ortaklığı kodlarını kendi kodlarıyla değiştiriyordu.

7
Yani siz normal şekilde alışveriş yaptığınızı düşünürken, arka planda başkaları sizin satın alımlarınız üzerinden komisyon kazanıyordu. Açıkçası bu, klasik bir kullanıcı mağduriyeti örneği. Cihazınıza doğrudan saldırmıyor olabilir ama sizin internet hareketlerinizi gelir kapısına çevirmesi bile başlı başına ciddi bir ihlal.

KRİTİK DEĞİŞİM 2024 AĞUSTOS SONRASI YAŞANDI

Olayın en çok tartışılan yönlerinden biri de bunun yeni bir tehdit olmaması. Kayıtlara göre “Save Image as Type” uzantısı 2024 yılının Ağustos ayı civarında el değiştirdi. Yeni geliştiricilerin projeyi devralmasının ardından, söz konusu gizli kodların güncellemelerle uzantıya entegre edilmeye başlandığı belirtiliyor.

8
Bir başka dikkat çekici ayrıntı da Microsoft cephesinden geliyor. Aynı uzantı, Edge tarayıcısında benzer şüpheli hareketler ve zararlı yazılım gerekçesiyle yaklaşık bir yıl önce mağazadan kaldırılmıştı. Microsoft’un daha önce fark edip sistemden çıkardığı bir risk karşısında Google’ın neden bu kadar geç harekete geçtiği şimdi ciddi biçimde sorgulanıyor.

DOĞRUDAN ŞİFRE ÇALMIYOR AMA TEHLİKE YİNE DE BÜYÜK

Kodları inceleyen uzmanlara göre eklenti, banka şifrelerini çalan ya da kişisel dosyaları hedef alan klasik bir virüs gibi çalışmıyordu. Daha çok “cookie stuffing” olarak bilinen bir yöntem kullanıyordu. Bu yöntemde kullanıcı fark etmeden çerezler ve yönlendirmeler manipüle ediliyor.

9
Doğrusu, bu durumun etkisi küçümsenecek gibi değil. Çünkü tarayıcınızın içinde, sizin onayınız olmadan finansal bağlantılar kurulması ve yönlendirme yapılması, doğrudan gizlilik ihlali anlamına geliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.