Bu Chrome eklentisini hemen kaldırın: 1 milyondan fazla kullanıcısı vardı

Yani siz normal şekilde alışveriş yaptığınızı düşünürken, arka planda başkaları sizin satın alımlarınız üzerinden komisyon kazanıyordu. Açıkçası bu, klasik bir kullanıcı mağduriyeti örneği. Cihazınıza doğrudan saldırmıyor olabilir ama sizin internet hareketlerinizi gelir kapısına çevirmesi bile başlı başına ciddi bir ihlal.

KRİTİK DEĞİŞİM 2024 AĞUSTOS SONRASI YAŞANDI

Olayın en çok tartışılan yönlerinden biri de bunun yeni bir tehdit olmaması. Kayıtlara göre “Save Image as Type” uzantısı 2024 yılının Ağustos ayı civarında el değiştirdi. Yeni geliştiricilerin projeyi devralmasının ardından, söz konusu gizli kodların güncellemelerle uzantıya entegre edilmeye başlandığı belirtiliyor.