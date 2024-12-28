Bu fiyata peynir ekmek gibi satar: Bir akıllı telefon markası daha Türkiye'ye geliyor

28 Aralık 2024 16:27 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 16:28

İngiltere merkezli Nothing şirketi, uygun fiyatlı aksesuarlar ve telefon satan CMF markasını Türkiye'ye getirme kararı aldı. Nothing'in kendi telefonları halihazırda ülkemizde resmi olarak satılıyor. Peki CMF hangi ürünleri ile gelecek? İşte detaylar.

İngiltere merkezli teknoloji şirketi Nothing'in Türkiye​'de önemli bir yatırım hamlesi gerçekleştirerek Tuzla​'daki bir fabrikada üretim yapmaya başlayacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Nothing Türkiye, alt markası CMF'yi ülkemize getireceğini duyurdu.

"CMF çok yakında Türkiye'de! Minimal tasarım, üstün teknoloji. Takipte kal, bu deneyimi kaçırma!" mesajıyla yapılan paylaşımda, CMF markası altında Türkiye'ye getirilecek ilk ürünlerin Buds 2 Pro ve Buds kablosuz kulaklık modelleri ile 100W ve 140W GaN şarj cihazları olduğu belirtildi.

TUZLA'DA ÜRETİM TESİSİ KURULUYOR

Edinilen bilgilere göre Nothing, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini Evofone iş birliğiyle İstanbul'un Tuzla ilçesinde kuracağı fabrikada gerçekleştirecek. Bu fabrika​, Nothing'in Çin ve Hindistan'dan sonraki üçüncü büyük üretim merkezi olacak. Türkiye'de üretilecek ürünlerin başında Nothing markalı cep telefonlarının gelmesi bekleniyor.

NOTHİNG CMF PHONE 1 ÖZELLİKLERİ

Öte yandan CMF'nin kendi markası altında sunduğu bir cep telefonu da var. "Nothing CMF Phone 1", uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasına temmuz ayında katıldı. Kolayca değiştirilebilir arka kapak ve çeşitli aksesuarlarla gelen akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı şu şekilde:

Ekran : 6.67 inç, 1080x2400, 2000 nit, 120Hz, Super AMOLED LTPS

: 6.67 inç, 1080x2400, 2000 nit, 120Hz, Super AMOLED LTPS İşlemci : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB (2TB’a kadar artırılabilir)

: 128GB, 256GB (2TB’a kadar artırılabilir) Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + portre sensörü

: 50MP f/1.8 (birincil) + portre sensörü Ön kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : 5000 mAh, 33W şarj, 5W ters kablolu şarj (kablosuz şarj yok)

: 5000 mAh, 33W şarj, 5W ters kablolu şarj (kablosuz şarj yok) Yazılım : Nothing OS 2.6, Android 14

: Nothing OS 2.6, Android 14 Boyut ve ağırlık : 164 x 77 x 8mm, 197 g

: 164 x 77 x 8mm, 197 g Fiyatı: 199 dolar

CMF Phone 1, Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunulduğu vergilerle birlikte fiyatı, 15 bin TL'yi bulabilir. Vergisiz fiyatı yaklaşık 7 bin TL civarına denk geliyor.