'Bu iPhone'ları artık bırakın!'

10 Haziran 2024 15:40 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 15:40

Apple kullanıcılarının her zaman çok güvenli olarak övündüğü iPhone'lar ile ilgili uyarı yapıldı. Eski üretim olan iPhone'ların büyük dijital riskler taşıdığı belirtildi.

ARTIK KULLANMAYIN!

Güvenlik uzmanları, kullanıcılara 'artık kullanmayın' diye uyarı yaparak 2008'den 2014'e kadar üretilen iPhone'ların artık kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer istismarlardan koruyan yazılım güncellemeleri almadığını hatırlatıyor.

Şu anda desteklenmeyen iPhone'lar orijinal modelden 6 Plus'a kadar uzanıyor. Ancak neredeyse her yıl listeye yeni modeller ekleniyor.

IPHONE 15 İÇİN TARİH VERİLDİ

Örneğin Apple, en son iPhone 15 ailesinin 2030 yılında eski listeye katılabileceğini söyledi.

ESKİ TELEFONLARI YENİLEME ZAMANI

Güvenlik uzmanları, hala eski Apple telefonlarını kullananlar varsa bir an önce yeni bir modele geçmesini öneriyor. Zira bu telefonlar için sadece yazılım/güvenlik güncellemeleri kesilmiyor.

Telefonlarda fiziksel sorunlar çıktığında, ekran bozulduğunda, pili öldüğünde, donanımları hasar aldığında bu modellere uygun yedek parça da üretilmediği için bozuk telefonları tamir etmek de mümkün olmayacak. Bu da telefon sahiplerinin veri kaybı yaşamasına sebep olabilir.