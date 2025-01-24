Bu kadarı da pes dedirtti! TikTok yüklü telefonlar binlerce dolardan satışta

24 Ocak 2025 17:26 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:27

ABD'deki TikTok yasağı sonrası, uygulamanın yüklü olduğu akıllı telefonlar eBay platformunda binlerce dolara satılmaya başlandı. Bazı cihazlar milyon dolarlara bile listelenirken, daha uygun fiyatlı telefonlara da yoğun talep gösterildi.

Çinli sosyal medya platformu TikTok, ABD​'li kullanıcılar için erişime kapatılmıştı ve buna paralel olarak Google Play Store ve Apple App Store mağazalarından indirilemez hale gelmişti. Yeni ABD Başkanı Donald Trump​, uygulamanın yasaklanmasını 75 gün ertelemiş olsa da, TikTok​ halen uygulama mağazalarından erişilemiyor. Böyle bir ortamda fırsattan istifade etmek isteyenlere gün doğdu.

"TİKTOK YÜKLÜ TELEFONLAR" BİNLERCE DOLARA ALICI BULUYOR

Wired'ın haberine göre, yasaklanmadan önce TikTok yüklenen akıllı telefonlar, eBay'de satılmaya başlandı. Sitede "TikTok phone" diye arattığınızda 24 binden fazla sonuçla karşılaşıyorsunuz ve fiyatlar da 400 dolardan başlayıp dudak uçuklatan seviyelere ulaşıyor. En pahalı cihazlardan biri, TikTok ve CapCut ile birlikte 4 milyon 970 bin 400 dolara (yaklaşık 178 milyon TL) listelenmiş durumda.

Daha ulaşılabilir fiyatlarla sunulan (50-500 dolar arası) telefonlara da yoğun talep var. Mashable'ın yaptığı bir araştırmaya göre TikTok yüklü bir iPhone'a 10 bin dolarlık teklif verilmiş (ki şu anda resmi olarak satılan en pahalı iPhone'un fiyatı bile 1599 dolar).