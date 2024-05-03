Bu kez iPhone da kurtaramadı: Apple'ın gelirlerinde düşüş

03 May 2024 09:45 - Güncelleme : 03 May 2024 09:46

Apple, 30 Mart 2024'te sona eren 2024 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu çeyrekte, bir önceki yıla göre yüzde 4 düşüşle 90,8 milyar dolar gelir kaydetti. Seyreltilmiş hisse başına üç aylık gelir ise 1,53 dolar olarak açıklandı.

IPHONE SATIŞLARINA CİDDİ DÜŞÜŞ

Apple'dan gelen bilgiye göre, telefon ve tablet satışları bu dönemde ciddi düşüş yaşadı. İlk olarak, iPhone satışları yıllık yüzde 10,5 düşerek 45,9 milyara gerilerken iPad'den elde edilen kazanç ise yüzde 17 düşüşle 5,56 milyar olarak belirtildi.

Şirket bir yılı aşkın süredir yeni bir iPad modeli lanse etmedi. Şu anda satın alınabilecek en güçlü tablet, M2 çiple donatılmış 12,9 inç ve 11 inç iPad modeli olarak bulunuyor. Ancak 7 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak 'Let Loose' etkinliği, yeni iPad'lerin tanıtılmasıyla bu durumu değiştirecek.

Apple'a göre iPhone satışlarındaki düşüş, eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 15 serisi akıllı telefonlarına yönelik tüketici talebinin yavaşlama eğiliminde olduğunu gösteriyor.

MACBOOK SATIŞLARI ARTTI

Bu çeyrekte Apple'ın yüzünü güldüren kalem, yüzde 3,9 artışla 7,5 milyar dolara yükselen MacBook satışları oldu. Apple Watch ve AirPods kulaklıklarının satışlarını içeren "Diğer Ürünler" grubu ise bir önceki yıla yüzde 10 düşüşle 7,9 milyar dolar oldu.

DİJİTAL HİZMETLER YÜZ GÜLDÜRDÜ

Apple'ın abonelik hizmetleri, garanti ücretleri ve çeşitli lisans anlaşmalarını kapsayan "Hizmetler" geliri, yüzde 14,2 artışla 23,9 milyar dolara ulaştı. App Store üzerinden uygulamalara abone olan kullanıcılar dahil olmak üzere, şirketin 1 milyardan fazla ücretli kullanıcısı olduğu biliniyor.