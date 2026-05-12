Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Bu oyunu oynayana 8000 yıl ceza

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 10:29
1
Bu oyunu oynayana 8000 yıl ceza

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Forza Horizon 6, resmi çıkış tarihinden günler önce internete sızdı. Microsoft’un Steam üzerinden oyunun 155 GB’lık tam sürümünü yanlışlıkla erişime açmasıyla başlayan süreç, binlerce oyuncunun oyuna erken ve korsan yollarla ulaşmasına neden oldu.

Bu gelişmenin ardından Microsoft ve oyunun geliştiricisi Playground Games, oldukça sert yaptırımları devreye aldı.

2
Bu oyunu oynayana 8000 yıl ceza

SADECE HESAP DEĞİL, BİLGİSAYAR DA YASAKLANIYOR

Uygulanan ceza, klasik hesap banlarının çok ötesine geçiyor. Şirket, “HWID ban” adı verilen donanım kimliği yasaklama yöntemini kullanıyor.

Bu sistemde oyunun çalıştırıldığı bilgisayarın donanım bilgileri kaydediliyor. Yani kullanıcı yeni bir hesap açsa, oyunun orijinal sürümünü satın alsa, hatta bilgisayarına sıfırdan Windows kursa bile aynı cihaz üzerinden oyuna erişemiyor.

3
Bu oyunu oynayana 8000 yıl ceza

CEZA TARİHİ 31 ARALIK 9999

En dikkat çekici detay ise cezanın süresi. Ban uygulanan oyuncuların hesaplarında yasağın bitiş tarihi olarak 31 Aralık 9999 görünüyor.

Bu da yaklaşık 69,9 milyon saate, yani neredeyse 8 bin yıla denk geliyor. Elbette kimsenin bu kadar beklemesi mümkün değil. Ama verilen mesaj çok net: Bu yasak, pratikte ömür boyu anlamına geliyor.

4
Bu oyunu oynayana 8000 yıl ceza

OYUNUN ÇIKIŞINA GÜNLER KALA GELDİ

Kitlesel yasaklamaların, oyunun resmi lansmanına sayılı günler kala uygulanması dikkat çekti. Forza Horizon 6’nın 19 Mayıs’ta PC ve Xbox Series X/S için çıkması planlanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.