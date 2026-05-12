Bu oyunu oynayana 8000 yıl ceza

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Forza Horizon 6, resmi çıkış tarihinden günler önce internete sızdı. Microsoft’un Steam üzerinden oyunun 155 GB’lık tam sürümünü yanlışlıkla erişime açmasıyla başlayan süreç, binlerce oyuncunun oyuna erken ve korsan yollarla ulaşmasına neden oldu.
Bu gelişmenin ardından Microsoft ve oyunun geliştiricisi Playground Games, oldukça sert yaptırımları devreye aldı.
Uygulanan ceza, klasik hesap banlarının çok ötesine geçiyor. Şirket, “HWID ban” adı verilen donanım kimliği yasaklama yöntemini kullanıyor.
Bu sistemde oyunun çalıştırıldığı bilgisayarın donanım bilgileri kaydediliyor. Yani kullanıcı yeni bir hesap açsa, oyunun orijinal sürümünü satın alsa, hatta bilgisayarına sıfırdan Windows kursa bile aynı cihaz üzerinden oyuna erişemiyor.
En dikkat çekici detay ise cezanın süresi. Ban uygulanan oyuncuların hesaplarında yasağın bitiş tarihi olarak 31 Aralık 9999 görünüyor.
Bu da yaklaşık 69,9 milyon saate, yani neredeyse 8 bin yıla denk geliyor. Elbette kimsenin bu kadar beklemesi mümkün değil. Ama verilen mesaj çok net: Bu yasak, pratikte ömür boyu anlamına geliyor.
Kitlesel yasaklamaların, oyunun resmi lansmanına sayılı günler kala uygulanması dikkat çekti. Forza Horizon 6’nın 19 Mayıs’ta PC ve Xbox Series X/S için çıkması planlanıyor.