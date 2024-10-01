Bu sefer Google kopyaladı! Yıllardır iPhone'da olan özellik Android telefonlara geliyor

01 Ekim 2024 11:47 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:05

Apple, iPhone'lara eklediği özelliklerin Android cihazlarda zaten var olması sebebiyle "kopyacı" olarak itham ediliyor. Bu sefer Google, iPhone'dan özellik kopyaladı. Android cihazların çağrı ekranı, çok yakında iPhone'larınkine benzeyecek.

Akıllı telefon​ pazarında uzun süredir devam eden bir rekabet söz konusu. Apple, iPhone​'lara eklediği yeni özelliklerle sık sık dikkat çekerken, Android​ kullanıcıları bu yeniliklerin aslında yıllardır kendi cihazlarında mevcut olduğunu belirterek şirketi "kopyacı" olmakla suçluyor. Ancak bu sefer işler tersine döndü.

ANDROID TELEFONLARIN ARAMA EKRANI, IPHONE'A BENZEDİ

Android cihazların çağrı ekranı, Google'ın "Telefon" uygulamasında yaptığı yeni bir güncelleme ile iPhone'larınkine benzer bir görünüme kavuşacak. Google'ın Telefon uygulaması genellikle büyük güncellemeler almasa da gelen aramalar için yeni bir arayüz değişikliği üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

Reddit'te bir kullanıcının fark ettiği ve ardından Android Authority tarafından doğrulanan bilgilere göre, Google Telefon uygulamasının yeni arayüzü, sürükleyerek kabul etme veya reddetme özelliğini kaldırarak, yerine "kabul" ve "reddetme" düğmelerini ekleyecek. Bu sayede iPhone'un arama ekranına ve Samsung gibi diğer Android cihaz üreticilerinin sunduğu arayüzlere benzer bir deneyim sunulmuş olacak.

iPhone'ların çağrı ekranı şöyle:

Yeni arayüzde, "Cevapla" düğmesi yeşil renkte ve ekranın sağ alt köşesinde konumlandırılırken, hızlı "Mesaj" seçeneğinin altında yer alıyor. Kırmızı renkli "Reddet" düğmesi ise ekranın solunda bulunuyor. Söz konusu değişiklik, Google Telefon uygulamasının v145.0.672690850 sürümüyle birlikte kullanıcılara sunulmuş durumda.