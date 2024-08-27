Bu telefon dünyada ilk: Fiziksel hiçbir düğmesi yok, tanıtım tarihi belli oldu

27 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:07

Arc Search, Android'e geliyor! Google Chrome ve Safari'de bile bulunmayan özelliği gündem oldu

Arc Search, Android'e geliyor! Google Chrome ve Safari'de bile bulunmayan özelliği gündem oldu

Xiaomi'nin teknoloji dünyasında devrim niteliğinde bir adım atarak tuşsuz bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığı ortaya çıktı. Kullanıcıların alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek özelliklere sahip olması beklenen bu akıllı telefonun tanıtım tarihi sızdırıldı.

X platformunda Chun Bhai tarafından paylaşılan bilgilere göre, Zhuque kod adıyla geliştirilen bu model önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya sürülebilir. Peki Zhuque fiziksel düğmeleri olmadan nasıl çalışacak?

XİAOMİ'NİN TUŞSUZ TELEFONU NASIL OLACAK?

Bu cesur adım daha önce başka büyük teknoloji firmaları tarafından da denenmiş ancak başarılı olmamıştı. Örneğin Apple'ın tuşsuz telefon konsepti hakkında çıkan söylentiler büyük yankı uyandırmıştı. Meizu ise Zero adını verdiği modeliyle bir girişimde bulunmuş, cihazda ne fiziksel tuşlar ne de USB portu ya da hoparlör deliği yer almıştı. Ancak bu model hiçbir zaman satışa sunulmadı.

Görsel: Temsili

Benzer şekilde, HTC ve Vivo'nun da bu alandaki girişimleri kullanıcılar tarafından benimsenmedi ve raflarda yer bulamadı.

Xiaomi'nin tuşsuz telefon projesiyle ilgili sızdırılan bilgiler, cihazın fiziksel düğmelerin yerine hangi teknolojiyi kullanacağı konusunda belirsizliğini koruyor. Ancak dokunsal geri bildirim sağlayan basınca duyarlı alanların bu boşluğu doldurabileceği düşünülüyor. Ayrıca hareket kontrolleri ve ses komutları gibi özelliklerin de telefonda yer alması muhtemel.

Şirketin yeni telefonunda kullanmayı planladığı bir diğer önemli özellik ise ekran altı selfie kamerası. Bu teknoloji, kesintisiz bir ekran deneyimi sağlasa da ekran altı kameralar bugüne kadar sundukları görüntü kalitesi açısından geleneksel kameralara kıyasla geride kalıyordu.

Cihazın, henüz piyasaya çıkmamış olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin gelişmiş bir versiyonu olan Snapdragon 8+ Gen 4 ile donatılacağı da gelen bilgiler arasında. Bu işlemci hakkında detaylar sınırlı olsa da, Oryon çekirdeklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.