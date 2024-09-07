Bu telefonun eşi benzerine çok az rastlanıyor: HMD Fusion, modüler yapısı ile tanıtıldı

07 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 13:56

Modüler yapıya sahip akıllı telefonlar, parçalarının çıkarılabilmesi ve yeni parça eklenebilmesi sayesinde kullanıcılarına telefonu özgünleştirme imkanı sunuyor. Dünyada çok az rastlanan 'modüler telefon' pazarına ise taze kan geldi: HMD Fusion özellikleri ve fiyatı, IFA 2024'te açıklandı.

HMD Global, Nokia sonrası akıllı telefon serisinin en yeni üyesi HMD Fusion modelini, tüketici elektroniği fuarı IFA 2024'te tanıttı. Bu cihaz, modüler akıllı telefon tasarımıyla dikkat çekiyor ve teknoloji dünyasında büyük bir heyecan uyandırıyor. HMD Fusion, kullanıcıların cihazlarını kişiselleştirmelerini ve ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerini sağlamak amacıyla birçok ilgi çekici özellik sunuyor.

HMD FUSION TEKNİK ÖZELLİKLERİ

HMD Fusion özellikleri arasında, cihazla birlikte sunulan ve "Fusion Outfits" olarak adlandırılan değiştirilebilir kapaklar öne çıkıyor Bu kapaklar, akıllı telefona eklenebilecek çeşitli özellikler sunuyor. Kablosuz şarj, daha dayanıklı koruma, hatta selfie'ler ve canlı yayınlar için bir ring light gibi fonksiyonlar bu kapaklar aracılığıyla cihaza entegre edilebiliyor.

Kapaklar, cihazın arkasında bulunan Smart Pins aracılığıyla kolayca takılabiliyor ve çıkarılabiliyor. Ayrıca HMD Global, açık kaynaklı HMD Fusion Geliştirme Araç Seti ile kullanıcıların kendi tasarımlarını 3D yazdırmalarına da imkan tanıyor.

HMD Fusion batarya, ekran ve diğer önemli bileşenlere hızlı erişim de dahil olmak üzere HMD Skyline'a benzer kolay onarım desteği sunan yarı şeffaf plastik bir kabuğa sahip. HMD Global, cihazın yedek parçalarını önümüzdeki yedi yıl boyunca iFixit aracılığıyla temin edeceğini duyurdu.

HMD Fusion, 6,56 inç IPS LCD ekran, HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı ile ideal bir görüntü deneyimi sunuyor. Cihazın ön tarafında 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunurken, arka tarafta 108 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alıyor. Ana kamera, elektronik görüntü sabitleme (EIS), gece modu, RAW görüntü işleme ve AI HDR gibi özelliklerle donatıldı.

Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama seçenekleri ile donatılan HMD Fusion, güçlü bir performans sunuyor. Cihaz ayrıca, microSD kart slotu aracılığıyla depolama kapasitesinin genişletilmesine olanak tanıyor. Android 14 işletim sistemi ile çalışan HMD Fusion, iki yıl süreyle işletim sistemi güncellemeleri ve üç yıl boyunca güvenlik güncellemeleri vaat ediyor.

Akıllı telefonun 5,000 mAh batarya kapasitesi, 33W hızlı şarj desteği ile birleşerek uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanları hedefliyor.

HMD FUSION FİYATI NE KADAR?

HMD Fusion, Avrupa'da 249 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.