Bugatti'nin yeni modeli resmen uçtu: 453.91 km hız ile dünya rekoru

15 Kasım 2024 13:21 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:47

Lüks otomobil üreticisi Bugatti, Mistral modeliyle açık araçlarda dünya hız rekorunu kırarak saatte 453.91 km hıza ulaştı. Efsanevi 8.0 litrelik W16 motoruyla donatılan Mistral, sadece 99 adet üretiliyor ve aynı zamanda bu motorun kullanıldığı son model.

Fransız lüks otomobil üreticisi Bugatti, Mistral modeliyle açık araçlarda dünya hız rekorunu kırdı. Almanya'nın Papenburg şehrindeki yüksek hız test pistinde yapılan denemede Mistral, saatte tam 453.91 km hıza ulaştı. Bu hız, eski rekor sahibi Hennessey Venom GT Spyder'ın 2016 yılında ulaştığı 427.4 km/s hızını geride bıraktı.

EFSANEVİ W16 MOTORUN GÜCÜ

Mistral, Bugatti'nin simgesi haline gelen 8.0 litrelik, dört turboşarjlı W16 motoruyla donatıldı. Bu motor tam 1.578 beygir gücü üretiyor. Ancak bu motorun son kez kullanıldığı belirtiliyor. Bugatti'nin gelecekteki modelleri hibrit motor teknolojisine geçiş yapacak.

SADECE 99 ADET ÜRETİLECEK

Mistral modeli, sınırlı üretim politikasıyla dikkat çekiyor. Sadece 99 adet üretilecek bu araçların tamamı, üretim başlamadan satıldı. Rekor denemesi yapan araç ise "Mistral Dünya Hız Rekoru Aracı" adıyla anılıyor. Bu özel modelin yaklaşık 14 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Aracın karbon gövdesi ve turuncu detayları, rekoru simgelemek için tasarlandı.

KİMLİĞİ BELİRSİZ SAHİP

Rekor aracı, Bugatti'nin en sadık müşterilerinden birine ait. Araç sahibinin kimliği gizli tutulsa da aracın üzerinde bulunan "Singh" yazısından bir ipucu olduğu düşünülüyor. Sahip olduğu diğer Bugatti modelleri arasında Chiron Super Sport 300+ ve Veyron Grand Sport Vitesse de bulunuyor.

Bugatti, Mistral ile sadece bir hız rekoru kırmakla kalmadı, aynı zamanda otomobil mühendisliğindeki sınırları bir kez daha zorladı. Marka, gelecekte hibrit teknolojisiyle yeni başarılar peşinde koşmayı hedefliyor.