Bugüne kadarki en hızlı Porsche Panamera görücüye çıkarıldı

18 Temmuz 2024 16:43 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:43

Türkiye'de en çok satan araç markaları belli oldu! Alman otomobili son beş ayın lideri

Türkiye'de en çok satan araç markaları belli oldu! Alman otomobili son beş ayın lideri

Alman otomobil devi, şimdiye kadarki en hızlı Porsche Panamera modelini görücüye çıkardı. Yeni Panamera iki yeni iddialı modelle tanıtıldı: Turbo S E-Hybrid ve GTS.

2025 PANAMERA E-HYBRID ÖZELLİKLERİ

Carscoops.com sitesinin haberine göre, Panamera serisinin en dikkat çeken yeni üyesi, hiç şüphesiz Turbo S E-Hybrid oldu. Hibrit teknolojisi ile donatılan bu model performansı ile rakiplerini geride bırakacak nitelikte bulunuyor.

4.0 litrelik V8 motor, çift turbo desteğiyle 591 beygir güç üretiyor. Bu güçlü motor, sekiz ileri çift kavramalı PDK şanzımana entegre edilen 187 beygir gücündeki elektrik motoru ile tamamlanıyor. Ulaşılan beygir gücü toplam 771, tork değeri de 999 olurken, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ulaşabiliyor.

Yeni Panamera, bu hızlanma performansı sayesinde maksimum 325 km/s hıza ulaşabiliyor. Turbo S E-Hybrid, 25,9 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip, ancak tamamen elektrikli olarak ne kadar mesafe kat edebileceği henüz açıklanmış değil.

2025 PANAMERA GTS ÖZELLİKLERİ

Yeni tanıtılan bir diğer model olan 2025 Panamera GTS, elektrik desteği olmadan saf motor gücüne odaklanıyor. 4.0 litrelik V8 motor, çift turbo ile desteklenerek 493 beygir güç üretiyor. Önceki GTS modelinden 20 beygir daha güçlü olan bu araç, 0'dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 303 km/s hıza ulaşabiliyor.

Sürücülerine yüksek performans ve şık tasarım sunan Porsche Panamera E-Hybrid, yurt dışında 226 bin dolardan, Panamera GTS ise 154 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.