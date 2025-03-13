Büyük Birader gerçek oldu! Çin'den dünyayı korkutan casus kamera: 100 kilometre öteden yüzleri tespit edebiliyor

Çinli bilim insanları, uzaydan dünyanın en net görüntülerini yakalayabilen ve 100 kilometreden insan yüzlerini seçebilen son teknoloji bir casus kamera geliştirdi. Lazer tabanlı Sentetik Açıklıklı Lidar (SAL) teknolojisiyle çalışan sistem, gece ve gündüz fark etmeksizin her hava koşulunda milimetre seviyesinde hassasiyetle görüntü toplayabiliyor. Uzmanlar 'Büyük Birader seni izliyor' sözleriyle kamerayı eleştirdi.

Çinli bilim insanları, 100 kilometreden daha uzak mesafelerden yüz detaylarını seçebilen 'dünyanın en güçlü casus kamerasını' geliştirdi. Teknolojinin, uzaydaki bir uyduya yerleştirilerek Dünya yüzeyindeki insanların yüzlerini net bir şekilde tespit edebildiği belirtiliyor.

Daily Mail'in aktardığına göre, casus kamera diğer ülkeler tarafından işletilen yabancı askeri uyduların yüksek çözünürlüklü görüntülerini de çekebiliyor. Bilim insanları tarafından yeni bir makalede detaylandırılan teknoloji, yakın gelecekte bir uyduyla fırlatılabilir.

Lazer tabanlı sistem şimdiden dünyayı tedirgin etmeye başladı. Eski İstihbarat Görevlileri Birliği (AFIO) üyesi Robert Morton, sistemi "devasa bir güvenlik tehdidi" olarak nitelendirerek, "100+ kilometre yukarıdan milimetre çözünürlük mü? Bu, ileri seviye gözetleme demek" dedi.

'BÜYÜK BİRADER' SENİ İZLİYOR!

Öte yandan, API Dijital Dönüşüm Başkanı Julia Aymonier, LinkedIn'de yaptığı paylaşımda, "Büyük Birader seni izliyor" diyerek, George Orwell'in 1984 romanında betimlediği toplumda her bir bireyin tele ekranlar aracılığıyla yetkililerin sürekli göz hapsi altında olmasına atıfta bulundu.

Romanda, gözetim altında oldukları sürekli olarak insanlara "Big Brother is watching you!" (Büyük Birader seni izliyor) sloganı ile hatırlatılıyordu.

'BİZİ SADECE BULUTLAR KURTARABİLİR'

Beam Wallet CEO'su Natallia Catarina ise "Artık sadece bulutlar bizi Çinli casuslardan kurtarabilir" diye yorum yaptı.

CASUS KAMERA NASIL ÇALIŞIYOR?

Casus kamera, Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi. Sistem, Sentetik Açıklıklı Lidar (SAL) adı verilen ve bir ışık enerjisi darbesi gönderen, ardından yansıyan enerjiyi kaydeden uzaktan algılama teknolojisini kullanıyor.

Hem gündüz hem de gece çalışabilen ve farklı hava koşullarında Dünya'nın yüzeyini 2D ve 3D olarak yeniden oluşturabilen SAL teknolojisi, optik dalgaları kullandığından, çok daha ince çözünürlük ve daha yüksek detaylarla görüntü oluşturabiliyor.

Uzmanlar, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai Gölü üzerinde başarılı bir test gerçekleştirdi. Testte, SAL cihazı gölün bir tarafına, hedef ise 101.8 kilometre uzaklığa yerleştirildi. Uzay sınırının başladığı yere yakın olan bu mesafeden "olağanüstü" netlikte görüntü elde edildi. Cihaz 1.7 mm kadar küçük detayları bile tespit etti ve 15.6 mm hassasiyetle mesafeleri ölçtü.

ÇİN KENDİ UZAY İSTASYONUNA ENTEGRE EDECEK

Live Science'ye göre, SAL teknolojisinin yüksek çözünürlükte görüntüler elde edebilmesi için bir nesnenin hareketine ihtiyacı var. Bu nedenle casus kameranın Çin'e ait bir uyduya veya 2021'de fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu'na rakip Tiangong Uzay İstasyonu'na monte edilmesi gerekecek.

Tiangong, alçak Dünya yörüngesinde saatte 27.360 km/s hızla hareket ediyor ve yüzeyden 340 ila 450 km arasında bir yükseklikte bulunuyor. Çin, halen 300'e yakın gözetleme uydusunu alçak yörüngede işletiyor. Aralık 2023'te fırlatılan Yaogan-41, Çin'in tüm Hint-Pasifik bölgesinde araba büyüklüğündeki nesneleri tespit ve takip etme yeteneğine sahip.

Şu an için dünyanın en güçlü casus kamerasının ne zaman fırlatılacağı belirsiz.